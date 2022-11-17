Конкурс на установку праздничных атрибутов в Кохтла-Ярве выиграло АО "Elektro-Sistem" с ценовым предложением 38860 евро, включая НДС. Это меньше прошлогоднего почти на треть, тогда на эти цели город потратил более 60 тысяч евро.
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Новогодних украшений в Кохтла-Ярве будет меньше
Новогодних украшений в Кохтла-Ярве будет меньше
- Действительно так, пришлось существенно сократить объем заказываемых работ, потому что цены на проведение работ сильно выросли и в прежних объемах мы не смогли бы уложиться в запланированный бюджет, - констатирует вице-мэр Кохтла-Ярве по хозяйственным вопросам Виталий Бородин. - Поэтому в этом году будут обязательно украшены центральные улицы во всех частях города, остальные - по мере возможности.
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