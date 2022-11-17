Новогодних украшений в Кохтла-Ярве будет меньше

- Действительно так, пришлось существенно сократить объем заказываемых работ, потому что цены на проведение работ сильно выросли и в прежних объемах мы не смогли бы уложиться в запланированный бюджет, - констатирует вице-мэр Кохтла-Ярве по хозяйственным вопросам Виталий Бородин. - Поэтому в этом году будут обязательно украшены центральные улицы во всех частях города, остальные - по мере возможности.