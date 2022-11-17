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Новогодних украшений в Кохтла-Ярве будет меньше

Ирина Кивисельг
, журналист
Новогодних украшений в Кохтла-Ярве будет меньше
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Праздничные украшения уже активно развешивают - Новый год приближается.
Праздничные украшения уже активно развешивают - Новый год приближается. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

Конкурс на установку праздничных атрибутов в Кохтла-Ярве выиграло АО "Elektro-Sistem" с ценовым предложением 38860 евро, включая НДС. Это меньше прошлогоднего почти на треть, тогда на эти цели город потратил более 60 тысяч евро.

- Действительно так, пришлось существенно сократить объем заказываемых работ, потому что цены на проведение работ сильно выросли и в прежних объемах мы не смогли бы уложиться в запланированный бюджет, - констатирует вице-мэр Кохтла-Ярве по хозяйственным вопросам Виталий Бородин. - Поэтому в этом году будут обязательно украшены центральные улицы во всех частях города, остальные - по мере возможности.

Расходы Кохтла-Ярве на праздничные украшения включают подготовку и ремонт украшений, установку праздничной иллюминации и доставку елок, а также последующий демонтаж и хранение.

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