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Река Пуртсе пополнилась лососем

Кюлли Крийс
, журналист
Река Пуртсе пополнилась лососем
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В реку Пуртсе молодь лосося выпускают уже с 2005 года.
В реку Пуртсе молодь лосося выпускают уже с 2005 года. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Пылулаский рыбопитомник RMK нынешней осенью выпустил в водоемы Эстонии для пополнения тамошних рыбных запасов более 210000 единиц молоди лосося, сига и осетра.

Самую большую партию лососей-однолеток - 124000 штук - выпустили в реку Пярну, более мелкими партиями пополнили популяции лосося в реках Валгейыги (26500) и Пуртсе (11400 однолеток). Эти рыбки весом 4-10 граммов проведут в реках еще от полугода до полутора лет.

- После этого лосось отправится в море в поисках пропитания, и те рыбы, которые выживут, вернутся, набрав в среднем пять килограммов веса и созрев для размножения, через два-четыре года в реку на нерест, - объяснила советник рыбоводческой службы RMK Эне Саадре.

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