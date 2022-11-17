Река Пуртсе пополнилась лососем

Самую большую партию лососей-однолеток - 124000 штук - выпустили в реку Пярну, более мелкими партиями пополнили популяции лосося в реках Валгейыги (26500) и Пуртсе (11400 однолеток). Эти рыбки весом 4-10 граммов проведут в реках еще от полугода до полутора лет.

- После этого лосось отправится в море в поисках пропитания, и те рыбы, которые выживут, вернутся, набрав в среднем пять килограммов веса и созрев для размножения, через два-четыре года в реку на нерест, - объяснила советник рыбоводческой службы RMK Эне Саадре.