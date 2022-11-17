Пылулаский рыбопитомник RMK нынешней осенью выпустил в водоемы Эстонии для пополнения тамошних рыбных запасов более 210000 единиц молоди лосося, сига и осетра.
Для подписчиков
Река Пуртсе пополнилась лососем
Река Пуртсе пополнилась лососем
Самую большую партию лососей-однолеток - 124000 штук - выпустили в реку Пярну, более мелкими партиями пополнили популяции лосося в реках Валгейыги (26500) и Пуртсе (11400 однолеток). Эти рыбки весом 4-10 граммов проведут в реках еще от полугода до полутора лет.