После того как три представителя избирательного союза "Restart Kohtla-Järve" вышли из коалиционных переговоров, оставшиеся две стороны - центристы и соцдемы - пытаются найти новых сторонников для формирования коалиции в Кохтла-Ярве. В то же время "Restart" рассчитывает на поддержку большинства членов горсобрания при выборе своего кандидата в мэры и, предположительно, также кандидата на пост председателя горсобрания.
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В зашедшей в тупик кохтла-ярвеской власти продолжаются брожения
В зашедшей в тупик кохтла-ярвеской власти продолжаются брожения
- Центристская партия продолжит свои усилия вместе с социал-демократами по созданию действенной и ориентированной на развитие города коалиции, - сообщил во вторник вечером председатель фракции Центристской партии Эстонии в Кохтла-Ярвеском горсобрании Сергей Лопин.