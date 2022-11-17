В зашедшей в тупик кохтла-ярвеской власти продолжаются брожения

После заседания горсобрания в понедельник, на котором соцдемы сняли с повестки дня выборы председателя горсобрания, поскольку третья сторона, избирательный союз "Restart", вышла из коалиционных переговоров, лидер соцдемов Эдуард Одинец сказал, что вместе с Центристской партией они будут искать союзников в горсобрании для создания коалиции. "Это один из возможных сценариев. Попробуем поговорить. Но опять же, получилась бы такая пестрая компания. И все же нужно искать решения", - сказал он.