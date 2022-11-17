Чт, 17.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

В зашедшей в тупик кохтла-ярвеской власти продолжаются брожения

Эрик Гамзеев
, журналист
В зашедшей в тупик кохтла-ярвеской власти продолжаются брожения
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
После провала коалиционных переговоров между соцдемами, Центристской партией и "Restart" без голосов депутатов, подозреваемых в преступлениях, будет сложно сформировать новую городскую власть.
После провала коалиционных переговоров между соцдемами, Центристской партией и "Restart" без голосов депутатов, подозреваемых в преступлениях, будет сложно сформировать новую городскую власть. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

После того как три представителя избирательного союза "Restart Kohtla-Järve" вышли из коалиционных переговоров, оставшиеся две стороны - центристы и соцдемы - пытаются найти новых сторонников для формирования коалиции в Кохтла-Ярве. В то же время "Restart" рассчитывает на поддержку большинства членов горсобрания при выборе своего кандидата в мэры и, предположительно, также кандидата на пост председателя горсобрания.

- Центристская партия продолжит свои усилия вместе с социал-демократами по созданию действенной и ориентированной на развитие города коалиции, - сообщил во вторник вечером председатель фракции Центристской партии Эстонии в Кохтла-Ярвеском горсобрании Сергей Лопин.

После заседания горсобрания в понедельник, на котором соцдемы сняли с повестки дня выборы председателя горсобрания, поскольку третья сторона, избирательный союз "Restart", вышла из коалиционных переговоров, лидер соцдемов Эдуард Одинец сказал, что вместе с Центристской партией они будут искать союзников в горсобрании для создания коалиции. "Это один из возможных сценариев. Попробуем поговорить. Но опять же, получилась бы такая пестрая компания. И все же нужно искать решения", - сказал он.

Ключевые слова

Pекомендуем

Читать также
Актуально

Читать также

Наверх