Пирет Хартман: Мы должны отличать разжигающие войну красные памятники от символов с культурной ценностью

Министерство культуры выступает за эстонское культурное наследие. Поиск компромисса с министром юстиции занял время. Я рада, что мы достигли решения, которое в случае с памятниками более четко, чем раньше, привлекает экспертные знания Департамента охраны памятников старины в весь процесс и дает департаменту более четкое право принятия решения.

Я полностью согласна с представителями творческих объединений в том, что для объектов, представляющих значительную культурную ценность, необходим предметный и профессиональный анализ. Проект, одобренный правительством, предусматривает создание правительственной комиссии для оценки объектов, вызывающих споры или по которым также желательно третье мнение. Задача комиссии - учесть различные аспекты и представить свое мнение.