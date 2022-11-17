Правительство направило на обсуждение Рийгикогу инициированный Министерством юстиции законопроект, регулирующий удаление символов, разжигающих вражду и поддерживающих оккупационный режим.
Пирет Хартман: Мы должны отличать разжигающие войну красные памятники от символов с культурной ценностью
Министерство культуры выступает за эстонское культурное наследие. Поиск компромисса с министром юстиции занял время. Я рада, что мы достигли решения, которое в случае с памятниками более четко, чем раньше, привлекает экспертные знания Департамента охраны памятников старины в весь процесс и дает департаменту более четкое право принятия решения.
Я полностью согласна с представителями творческих объединений в том, что для объектов, представляющих значительную культурную ценность, необходим предметный и профессиональный анализ. Проект, одобренный правительством, предусматривает создание правительственной комиссии для оценки объектов, вызывающих споры или по которым также желательно третье мнение. Задача комиссии - учесть различные аспекты и представить свое мнение.
Позиция правительства заключается в том, что разжигающие вражду красные памятники следует убрать из общественного пространства. Это и моя точка зрения. Я постоянно подчеркивала в дискуссии о памятниках: важно давать больше права голоса экспертам, чтобы избежать принятия политически мотивированных решений. Мы должны отличать разжигающие или идеализирующие войну памятники от символов или зданий, которые эксперты считают представляющими значительную историческую или культурную ценность.