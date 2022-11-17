Йыхвиский судья: флаг российских десантников не является символом агрессии

В августе этого года жительница Йыхви Галина поделилась в социальных сетях постом, к которому прилагалась иллюстрация, изображающая российского десантника и флаг российских десантных войск. "Поздравляю всех, кто служил. Только не купайтесь в фонтане", - написала Галина от себя.