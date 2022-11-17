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Йыхвиский судья: флаг российских десантников не является символом агрессии

Эрик Калда
, журналист
Йыхвиский судья: флаг российских десантников не является символом агрессии
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Вируский уездный суд решил в этот понедельник, что распространение символики российских военных десантников не противоречит закону.
Вируский уездный суд решил в этот понедельник, что распространение символики российских военных десантников не противоречит закону. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Судья Йыхвиского дома суда Вируского уездного суда Денис Минзатов отменил штраф, назначенный полицией одной женщине за распространение символики российских десантников в посте в социальных сетях, сочтя, что данный флаг не символизирует агрессию России против Украины.

В августе этого года жительница Йыхви Галина поделилась в социальных сетях постом, к которому прилагалась иллюстрация, изображающая российского десантника и флаг российских десантных войск. "Поздравляю всех, кто служил. Только не купайтесь в фонтане", - написала Галина от себя.

Веб-полицейский заметил репост

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