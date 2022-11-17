ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему правительство не рассматривает вопрос о снижении налога с оборота на продукты питания?

- Все исследования говорят о том, что налог с оборота на продукты питания не доходит до потребителей. Наглядный пример - Латвия, которая снизила налог с оборота на продукты питания на 16%, а цены снизились всего на 1-2%, то есть посредники это [разницу] забирают.

Мы должны помогать людям, и это мы действительно делаем, [например] различными энергетическими поддержками. Мы повышаем не облагаемый подоходным налогом минимум до 654 евро. Мы значительно повысим пенсии: средняя пенсия будет освобождена от подоходного налога, а это значит, что фактически вместе с внеочередной индексацией пенсия будет больше 700 евро. Мы увеличили пособие одинокому пенсионеру, мы повышаем детские пособия, семейные пособия, чтобы люди могли справиться с этими возросшими расходами.