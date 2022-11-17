ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Варианты выбора у Кохтла-Ярве

Если до прошлого четверга дела шли в том направлении, что Кохтла-Ярве получит свежее, обнадеживающее и политически хорошо сбалансированное новое руководство, то на сегодня эти возможности были взорваны и эфир наполняет вербальный бокс.

У того сообщества, что было близко к подписанию коалиционного соглашения, имелось несколько хороших предпосылок. Это в интересах развития города, чтобы у власти находились представители нескольких больших партий. В этом случае у данных партий были бы также более масштабные интересы в этом городе и желание больше вкладываться в него со стороны центральной власти. В новую коалицию вошли бы Социал-демократическая партия, Центристская партия и через кандидата в мэра Вирве Линдер - также "Isamaa". Вероятно, к коалиции присоединилась бы и Партия реформ. Такая власть имела бы широкую политическую поддержку, и в то же время ни одна из партий не смогла бы начать наглеть, ведь пренебрежение мнением друг друга тут же привело бы к крену всего корабля.

Широкая поддержка местной общины тоже имелась бы, да и остальная Эстония горячо сопереживала бы возрождению Кохтла-Ярве из пепла.

Если же новая власть была бы избрана без публичных соглашений и во многом голосами получивших подозрение в преступлении депутатов, то ситуация повернула бы в противоположном направлении. Что означает и к чему приводит руководство городом без коалиционного соглашения, уже было достаточно продемонстрировано в этом году.