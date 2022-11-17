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ПЕРВЫЙ ВИЗИТ ⟩ Супруга президента Сирье Карис гостила в семьях идавирусцев

Ирина Кивисельг
, журналист
Супруга президента Сирье Карис гостила в семьях идавирусцев
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Визит Сирье Карис в Ида-Вирумаа завершился в Кохтла-Ярве, она побывала в гостях у семьи Ирины Талпас и Леонида Борисова.
Визит Сирье Карис в Ида-Вирумаа завершился в Кохтла-Ярве, она побывала в гостях у семьи Ирины Талпас и Леонида Борисова. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Во вторник покровительница детских деревень SOS Сирье Карис впервые побывала в ида-вируских семьях и сказала, что покорена многими встречами.

Деревни SOS работают в Ида-Вирумаа уже много лет. Руководитель организации Кадри-Анн Мянд сказала, что по традиции супруга президента становится патроном этой организации. Поскольку Сирье Карис в этой роли недавно, то ее визит в Ида-Вирумаа - первый. Она приехала рано утром, знакомство началось с Нарва-Йыэсуу, где посетили семьи. Встретились с родителями и городскими руководителями не только Нарва-Йыэсуу, но и с мэром Нарвы Катри Райк. Говорили об укреплении семьи.

Завершилась поездка в Кохтла-Ярве, вечером приехали в гости к семье Ирины Талпас и Леонида Борисова, воспитывающих пятерых детей. Хозяева волновались, что гости задержались - свежеиспеченные пироги к чаю почти остыли.

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