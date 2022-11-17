ПЕРВЫЙ ВИЗИТ ⟩ Супруга президента Сирье Карис гостила в семьях идавирусцев

Деревни SOS работают в Ида-Вирумаа уже много лет. Руководитель организации Кадри-Анн Мянд сказала, что по традиции супруга президента становится патроном этой организации. Поскольку Сирье Карис в этой роли недавно, то ее визит в Ида-Вирумаа - первый. Она приехала рано утром, знакомство началось с Нарва-Йыэсуу, где посетили семьи. Встретились с родителями и городскими руководителями не только Нарва-Йыэсуу, но и с мэром Нарвы Катри Райк. Говорили об укреплении семьи.