Хартман: точку в вопросе охранного статуса Силламяэ должен поставить новый глава департамента

В веб-передаче ERR "Прямой эфир из Дома новостей" министр культуры подчеркнула, что если бы Россия не начала в феврале этого года военные действия на Украине, то не пришлось бы и активно заниматься советскими памятниками.

"Конечно, война придала этим памятникам совершенно иной контекст, – заявила она, добавив, что в случае как памятников, так и символов нельзя недооценивать боль прошлого. – Вопрос, с одной стороны, в безопасности, а с другой стороны, в том, каким мы хотим видеть наше городское пространство, потому что многим эти символы напоминают о трудном для Эстонии времени".

По ее словам, хотя в свете войны эти символы могут причинять боль, невозможно стереть все прошлое, поскольку оно состоит из слишком многих слоев.