По оценке Департамента по защите памятников старины, Силламяэ следует взять под охрану, но на данный момент принятие окончательного решения тормозится избранием главы департамента, сообщила министр культуры Пирет Хартман.
Хартман: точку в вопросе охранного статуса Силламяэ должен поставить новый глава департамента
В веб-передаче ERR "Прямой эфир из Дома новостей" министр культуры подчеркнула, что если бы Россия не начала в феврале этого года военные действия на Украине, то не пришлось бы и активно заниматься советскими памятниками.
"Конечно, война придала этим памятникам совершенно иной контекст, – заявила она, добавив, что в случае как памятников, так и символов нельзя недооценивать боль прошлого. – Вопрос, с одной стороны, в безопасности, а с другой стороны, в том, каким мы хотим видеть наше городское пространство, потому что многим эти символы напоминают о трудном для Эстонии времени".
По ее словам, хотя в свете войны эти символы могут причинять боль, невозможно стереть все прошлое, поскольку оно состоит из слишком многих слоев.
"Мне хочется верить, что наша культура сильная и люди способны видеть эти вещи в контексте, смотреть в будущее и строить будущее, – сказала Хартман, подчеркнув, что хотя в обществе есть страхи и разные представления, нельзя создавать раскол, и должны быть представлены разные точки зрения. Нам также необходимо сохранить то, что представляет культурную ценность".