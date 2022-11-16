Государство решает проблему пустующих квартир в Ида-Вирумаа

В объяснительной записке говорится, что причиной разработки мер поддержки является неустойчивая ситуация в жилищном секторе Ида-Вирумаа из-за сокращения населения и несоответствия жилой площади численности населения, пишет "Постимеэс".

Местные самоуправления из Ида-Вирумаа смогут ходатайствовать о пособии на переустройство конкретных освобождающихся многоквартирных домов в соответствии с условиями, поставленными разработанными мерами поддержки и предусмотренными программой ценами. Размер пособия будет зависеть от количества находящихся в частной собственности квартир в многоквартирном доме, потребности во временном жилье при переселении и количества квадратных метров нетто-площади конкретного здания.