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Эстония около года ждет противовирусный препарат

Эрик Калда
Эстония около года ждет противовирусный препарат
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Препарат Paxlovid предназначен для пациентов, относящихся к группе риска, у которых высока вероятность тяжелого течения коронавируса и госпитализации. Иллюстративное фото.
Препарат Paxlovid предназначен для пациентов, относящихся к группе риска, у которых высока вероятность тяжелого течения коронавируса и госпитализации. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig/Sakala

Эстония около года ждет противовирусный препарат Paxlovid от Pfizer, который будет закуплен в рамках совместной закупки Евросоюза, но переговоры еще не завершены, а производитель препарата ставит слишком жесткие условия, чтобы заключать договор напрямую.

Препарат Paxlovid предназначен для пациентов, относящихся к группе риска, у которых высока вероятность тяжелого течения коронавируса и госпитализации. Участие в европейской совместной закупке было согласовано еще в ноябре прошлого года, сообщает ERR.

Договор о закупках, который был одобрен странами-членами ЕС, затягивался еще весной из-за разногласий между Еврокомиссией и Pfizer.

"Дело продвигается, но пока трудно предсказать, когда лекарства поступят в аптеку", – сказал пресс-секретарь Больничной кассы Сандер Раямяэ.

Больничная касса также предложила эстонскому представителю производителя препарата закупить лекарства напрямую посредством госзакупки. Однако в рамках совместной закупки препарат можно было бы получить дешевле.

"До сих пор Pfizer не желала участвовать в госзакупках или предъявляла нам неприемлемые условия. Например, одно из условий – срок годности препарата (около полугода), но в непредсказуемых рыночных условиях мы считаем неразумным покупать лекарства с таким сроком годности. На этом этапе также сложно обеспечить конфиденциальность цен, которой хочет производитель лекарства", – сказал он.

Поэтому Больничной кассе остается надеяться на успех совместной закупки. "Мы постоянно получаем сигналы от Комиссии о том, что дело двигается, и мы надеемся, что по европейской совместной закупке вскоре будет принято решение", – сказал Раямяэ.

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