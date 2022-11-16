Эстония около года ждет противовирусный препарат Paxlovid от Pfizer, который будет закуплен в рамках совместной закупки Евросоюза, но переговоры еще не завершены, а производитель препарата ставит слишком жесткие условия, чтобы заключать договор напрямую.
Эстония около года ждет противовирусный препарат
Препарат Paxlovid предназначен для пациентов, относящихся к группе риска, у которых высока вероятность тяжелого течения коронавируса и госпитализации. Участие в европейской совместной закупке было согласовано еще в ноябре прошлого года, сообщает ERR.
Договор о закупках, который был одобрен странами-членами ЕС, затягивался еще весной из-за разногласий между Еврокомиссией и Pfizer.
"Дело продвигается, но пока трудно предсказать, когда лекарства поступят в аптеку", – сказал пресс-секретарь Больничной кассы Сандер Раямяэ.
Больничная касса также предложила эстонскому представителю производителя препарата закупить лекарства напрямую посредством госзакупки. Однако в рамках совместной закупки препарат можно было бы получить дешевле.
"До сих пор Pfizer не желала участвовать в госзакупках или предъявляла нам неприемлемые условия. Например, одно из условий – срок годности препарата (около полугода), но в непредсказуемых рыночных условиях мы считаем неразумным покупать лекарства с таким сроком годности. На этом этапе также сложно обеспечить конфиденциальность цен, которой хочет производитель лекарства", – сказал он.
Поэтому Больничной кассе остается надеяться на успех совместной закупки. "Мы постоянно получаем сигналы от Комиссии о том, что дело двигается, и мы надеемся, что по европейской совместной закупке вскоре будет принято решение", – сказал Раямяэ.