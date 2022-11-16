ИНТЕРВЬЮ ⟩ "Ощущаю себя в самом центре тайфуна": немецкий режиссер воссоздает стопроцентную Нарву

- Отвезти постановку в столицу - это дорого?

- Технически это возможно сделать, но это большая работа. Транспортировка декораций, сотни участников и команды. Если бы у нас была такая возможность, мы бы с удовольствием сделали это.

- Возможно, это более важно для более закрытых обществ, как в России, а в Таллинне люди, может, и так представляют себе, что такое Нарва?

- Это всегда вопрос - насколько хорошо вы себе представляете тот или иной город. Я думала, что знаю Берлин, в котором прожила более тридцати лет, но была удивлена ответами, когда о нем мы делали постановку. Люди из Таллинна, думаю, тоже узнали бы немало удивительного о Нарве. (Смеется.) Вдобавок, куда ведь лучше рассказывать истории вместе с людьми, а не только про них.

- Вы предложите участникам и зрителям в Нарве пообщаться между собой в зале в ходе представления?

- Да, это часть спектакля.

- Есть опасение, что одним из поднимаемых вопросов окажется отношение нарвитян к войне в Украине?

- Мы уже увидели, какая это сложная здесь тема. На своем опыте мы выяснили, что это рождает конфликт в самом нарвском обществе.

- Следовательно, эту тему надо трогать в рамках вашего проекта?