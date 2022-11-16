Автор, режиссер и соучредитель всемирно известного театра "Rimini Protokoll" Хельгард Хауг из Германии пришла на интервью с "Северным побережьем" вскоре после того, как участники их нарвской труппы, составленной из сотни обычных горожан, на репетиции крепко повздорили и разделились на почве отношения к войне в Украине. Театралы сделали единственно верный вывод: именно такая непростая и есть сегодня "100% Нарва".
ИНТЕРВЬЮ ⟩ "Ощущаю себя в самом центре тайфуна": немецкий режиссер воссоздает стопроцентную Нарву
- Как вам удается управляться в Нарве с сотней совершенно разных людей?
- Нет проблем! (Смеется.)
Обычно я и работаю с непрофессиональными актерами - таков наш метод, наша форма искусства. Этот метод заключается не в том, чтобы актеры повторяли кем-то написанный текст, а чтобы была связь с реалиями их жизни. При этом в проекте "100% City" мы стараемся не концентрироваться на чем-то личном и не уходить вглубь персональных историй, а создавать широкую панораму города через его отражение в людях.
Вы спросили, как мы управляемся с этим. На самом деле, конечно же, это крайне сложно, потому что мы имеем дело с совершенно разными людьми, имеющими разные прошлое и мировоззрение.
- Кроется ли в вашей постановке задача найти и потрогать какую-то особо чувствительную для местных людей точку? Вы хотите провоцировать участников и зрителей на драматические переживания или конфликт?
- Для этого проекта является нормальным переживание опыта разнообразия. Обычно люди живут в своих "социальных пузырях" и общаются с теми, с кем согласны. Здесь на сцене они могут увидеть и прочувствовать, что другие люди думают и чувствуют. И работа с искренними эмоциями участников представления может быть вызовом.
Стопроцентная Нарва
- Долгожданная премьера театральной постановки "100% Нарва" в нарвском театральном центре "Vaba Lava" назначена на эту пятницу. Уникальная труппа была составлена для театра "Rimini Protokoll" из сотни нарвитян, отражающих среднестатистический срез местного общества. Они выйдут на сцену перед широкой публикой всего три раза: 18, 19 и 20 ноября.
Vaba Lava Narva teatrikeskus
- Постановка всемирно известного театра "Rimini Protokoll" - больше чем спектакль. "100% Нарва" - это исследование, статистика и портрет города, а также прямая речь на сцене среднестатистического жителя города. На сцене должны предстать сто нарвитян, своими судьбами и историями иллюстрирующие демографию городского сообщества. За любой обезличенной статистикой скрываются живые люди со своими пристрастиями, жизненными историями, взглядами и планами.
- Официальная статистика может ответить на вопросы "какой процент жителей Нарвы составляют женщины" или "какая часть нарвитян является гражданами Эстонии", но как узнать, какой дом самый красивый в городе, сколько кошатников среди нарвитян и почему люди готовы покинуть Нарву? В "100% Нарве" зритель может найти ответы на неожиданные вопросы.
- Спектакль "100% Нарва" идет 95% на русском языке и 5% на эстонском - в соответствии с реальным соотношением в приграничном городе (субтитры на русском и эстонском языках). Длительность представления - 1 час 45 минут, без антракта.
- "Rimini Protokoll" - немецко-швейцарская театральная группа, основанная в 2000 году новаторами в перформативных искусствах Даниэлем Ветцелем, Штефаном Кэги и Хельгард Хауг. Их проект "100% City" очень масштабный и поистине глобальный. Свои истории уже рассказывали Париж, Лондон, Гонконг, Сан-Паулу, Лиссабон, Воронеж и десятки прочих городов мира.
- Это представление ведь все-таки больше, чем просто статистика о населении города?
- Да, конечно. Из статистики мы берем только четыре категории: пол, гражданство, возраст и национальность. Статистика - ключ к раскрытию, а вот сам выход из социального пузыря, который у каждого из нас свой, может оказаться довольно болезненным. Спектакли "100% City" - это в чем-то противопоставление статистике. Например, 55 процентов населения Нарвы - женщины, но это лишь цифры, а на сцене мы видим лица и людей, скрывающиеся за числами.
Это довольно эмоциональное сценическое представление. Тут наверняка начинаешь следить за отдельными людьми, за их действиями, видеть противоречия. Совершенно разные люди на сцене могут объединяться в непредсказуемо странные группы при обсуждении того или иного вопроса, а зритель при этом тоже не остается пассивным - начинает сам искать ответ на вопрос и представлять, к какой группе он принадлежал бы.
- Стопроцентный город интересен прежде всего для местных зрителей, чтобы они нашли на сцене себя, или это энциклопедия скорее для людей извне города?
- И так и так. Это портрет города. Когда мы сделали "100% Воронеж", то сначала показали его в самом Воронеже, а затем спектакль получил номинацию на "Золотую маску", и мы его возили в Москву. Или, например, постановку про город Кванджу в Южной Корее показали еще и в Сеуле. Жители этих столиц были внимательными и любопытными зрителями. Я уверена, если бы мы показали "100% Нарву" в Таллинне, то интерес тоже был бы большим.
- Отвезти постановку в столицу - это дорого?
- Технически это возможно сделать, но это большая работа. Транспортировка декораций, сотни участников и команды. Если бы у нас была такая возможность, мы бы с удовольствием сделали это.
- Возможно, это более важно для более закрытых обществ, как в России, а в Таллинне люди, может, и так представляют себе, что такое Нарва?
- Это всегда вопрос - насколько хорошо вы себе представляете тот или иной город. Я думала, что знаю Берлин, в котором прожила более тридцати лет, но была удивлена ответами, когда о нем мы делали постановку. Люди из Таллинна, думаю, тоже узнали бы немало удивительного о Нарве. (Смеется.) Вдобавок, куда ведь лучше рассказывать истории вместе с людьми, а не только про них.
- Вы предложите участникам и зрителям в Нарве пообщаться между собой в зале в ходе представления?
- Да, это часть спектакля.
- Есть опасение, что одним из поднимаемых вопросов окажется отношение нарвитян к войне в Украине?
- Мы уже увидели, какая это сложная здесь тема. На своем опыте мы выяснили, что это рождает конфликт в самом нарвском обществе.
- Следовательно, эту тему надо трогать в рамках вашего проекта?
- У нас есть некоторые договоренности и согласия между постановщиками и участниками спектакля. Некоторые вопросы мы не задаем по ходу действия. Но мы не можем влиять на зрителей. Хотя и там есть инструменты, как сладить с возможной острой темой. Я действительно ощущаю себя в самом центре тайфуна, в его центре очень тихо...
- В других городах ведь тоже наверняка были столь же чувствительные темы, а Нарва кажется вам каким-то особо трудным местом? Или это все же обычное для всех городов дело?
- Все это всегда чрезвычайно интересно и необходимо. Если мы делаем такую постановку, скажем, в Копенгагене или Цюрихе, где, как кажется, открытое и либеральное общество без особых проблем, то и там, конечно же, найдется напряжение, или "горячая картошка", как мы это называем. Для меня, как человека извне, действительно очень интересно все происходящее в нарвском обществе: кто здесь живет, кто уезжает отсюда, а кто - приезжает, кто как к чему относится.
- Можете ли вы с ходу перечислить все города, в которых ставили такие представления? Или же они со временем забываются, как забудется для вас и Нарва?
- (Смеется.) Я могу назвать все, и Нарву тоже я никогда не забуду. Нарва - наш сороковой город. Это была долгая история, первым мы делали "100% Берлин" в 2008 году. У каждого шоу свое лицо. За прошедшие годы мы много чего изменили, мы постоянно учимся. В каждый город мы приходим со стандартной основой и шаблонами, но новые вопросы всегда появляются из того, что мы узнаем об этом месте.
- Случались провалы?
- В каком-то роде они были. Но в подготовке к такому проекту это часть рабочего процесса.
- Разочаровывались в городах или понимали, что город не годится?
- Мы относимся к своей работе не как к чему-то зафиксированному и постоянному. Если в процессе что-то начинает идти не так, то это мы исправляем. Все дело в коммуникации, в обмене идеями и мыслями. Для "100% City" провалом будет, если человек заявит, что он уходит со сцены и отказывается участвовать дальше. Мы хотим, чтобы участник мог сказать нам, какая у него проблема, чтобы мы отреагировали и помогли.
- Есть ли за сценой дублеры на случай болезни участников? Или вы допускаете, что в крайнем случае можно сделать, к примеру, 98-процентный город?
- В данный момент у нас "99% Нарва", потому что один человек заболел - такова жизнь. Надеемся, что поправится - и посмотрим, что получится.
- Вы волнуетесь насчет Нарвы?
- (Смеется.) Я восхищена.