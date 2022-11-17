Новая школа хочет изменить в Йыхви название автобусной остановки

«Это значительно упростило бы логистику для наших учеников и гостей и хорошо вписалось бы в школьный код Йыхви», — сказала руководитель сообщества школы Кади Ляэтс.

В Йыхви вот-вот будет готово учебное здание школы технологий "kood/Jõhvi", в котором со второй половины ноября будут изучать программирование 500 взрослых.

Под учебное здание реновировали много лет стоявшее без использования здание бывшей АТС советской постройки, которое в результате обошедшихся почти в пять миллионов евро строительных работ получило новые внешний вид и внутреннее оснащение.

Начавшая деятельность осенью 2021 года технологическая школа временно работала в Силламяэ в помещениях Ида-Вирумааского центра профобразования.