Чт, 17.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Новая школа хочет изменить в Йыхви название автобусной остановки

Эрик Калда
Новая школа хочет изменить в Йыхви название автобусной остановки
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Новое учебное здание технологической школы расположено в основательно перестроенном бывшем доме АТС в Йыхвиском микрорайоне по адресу: Тарту пыйк, 2.
Новое учебное здание технологической школы расположено в основательно перестроенном бывшем доме АТС в Йыхвиском микрорайоне по адресу: Тарту пыйк, 2. Фото: Эрик Гамзеев

Готовящаяся в Йыхви к открытию нового здания технологическая школа "kood/Jõhvi", обратилась в волостное управление с письмом с просьбой переименовать автобусную остановку «Mooni» возле школы в остановку «Kood».

  «Это значительно упростило бы логистику для наших учеников и гостей и хорошо вписалось бы в школьный код Йыхви», — сказала руководитель сообщества школы Кади Ляэтс.

В Йыхви вот-вот будет готово учебное здание школы технологий "kood/Jõhvi", в котором со второй половины ноября будут изучать программирование 500 взрослых.

Под учебное здание реновировали много лет стоявшее без использования здание бывшей АТС советской постройки, которое в результате обошедшихся почти в пять миллионов евро строительных работ получило новые внешний вид и внутреннее оснащение.

Начавшая деятельность осенью 2021 года технологическая школа временно работала в Силламяэ в помещениях Ида-Вирумааского центра профобразования.

В 2022 году в конкурсе на поступление в школу "kood/Jõhvi" участвовали 3400 взрослых. По итогам трехнедельного испытательного периода были отобраны 300 лучших, которые и станут учиться в новом здании школы.

Ключевые слова

Pекомендуем

Читать также
Актуально

Читать также

Наверх