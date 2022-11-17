Готовящаяся в Йыхви к открытию нового здания технологическая школа "kood/Jõhvi", обратилась в волостное управление с письмом с просьбой переименовать автобусную остановку «Mooni» возле школы в остановку «Kood».
Новая школа хочет изменить в Йыхви название автобусной остановки
«Это значительно упростило бы логистику для наших учеников и гостей и хорошо вписалось бы в школьный код Йыхви», — сказала руководитель сообщества школы Кади Ляэтс.
В Йыхви вот-вот будет готово учебное здание школы технологий "kood/Jõhvi", в котором со второй половины ноября будут изучать программирование 500 взрослых.
Под учебное здание реновировали много лет стоявшее без использования здание бывшей АТС советской постройки, которое в результате обошедшихся почти в пять миллионов евро строительных работ получило новые внешний вид и внутреннее оснащение.
Начавшая деятельность осенью 2021 года технологическая школа временно работала в Силламяэ в помещениях Ида-Вирумааского центра профобразования.
В 2022 году в конкурсе на поступление в школу "kood/Jõhvi" участвовали 3400 взрослых. По итогам трехнедельного испытательного периода были отобраны 300 лучших, которые и станут учиться в новом здании школы.