Кризис власти в Кохтла-Ярве: Ольга Головачева ушла из попечительского совета Кохтла-Ярвеской гимназии

Головачева была представителем города в попечительском совете, пока на этой неделе директор школы Хендрик Агур не обратился к городской управе с просьбой назначить вместо Головачевой нового представителя.

Однако в четверг Головачева подала заявление, в котором заявила, что уходит в отставку по собственному желанию.

До этого Хендрик Агур, который также является членом избирательного союза «Рестарт» в горсобрании Кохтла-Ярве, выступил против того, чтобы кандидат от Центральной партии Ольга Головачева стала новым вице-мэроим Кохтла-Ярве по социальным вопросам. Это было одним из камней преткновения, почему «Рестарт», Центристская партия и социал-демократы до сих пор не смогли создать новую коалицию.