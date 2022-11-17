Главный специалист по вопросам образования Кохтла-Ярвеской городской управы Ольга Головачева объявила о выходе из попечительского совета Кохтла-Ярвеской гимназии, где она представляла городскую управу.
Кризис власти в Кохтла-Ярве: Ольга Головачева ушла из попечительского совета Кохтла-Ярвеской гимназии
Кризис власти в Кохтла-Ярве: Ольга Головачева ушла из попечительского совета Кохтла-Ярвеской гимназии
Головачева была представителем города в попечительском совете, пока на этой неделе директор школы Хендрик Агур не обратился к городской управе с просьбой назначить вместо Головачевой нового представителя.
Однако в четверг Головачева подала заявление, в котором заявила, что уходит в отставку по собственному желанию.
До этого Хендрик Агур, который также является членом избирательного союза «Рестарт» в горсобрании Кохтла-Ярве, выступил против того, чтобы кандидат от Центральной партии Ольга Головачева стала новым вице-мэроим Кохтла-Ярве по социальным вопросам. Это было одним из камней преткновения, почему «Рестарт», Центристская партия и социал-демократы до сих пор не смогли создать новую коалицию.
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