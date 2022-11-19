ОПРОС ⟩ Надо ли городам тратить деньги на новогодние фейерверки?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Аста ВЕЛИНГ, пенсионерка: - Безусловно - не надо. Лучше эти деньги направить на что-то более полезное, например, на уборку дорог, к чему зимой бывает немало претензий. Фейерверки в любом случае будут - частные лица запустят и по российскому времени, и по эстонскому. Всю неделю и так будут стрелять. Хватит нам грохота.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Алексей ДРЫНДИН, водитель: - Как же Новый год без фейерверков? Это традиция, создает настроение и, главное, радость для детей. У меня двое, и они всегда ждут не только любимого зимнего праздника, но и фейерверков. К елке обязательно пойдем.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Эха Вероника ТОРИ, пенсионерка: - Обязательно нужно запускать яркие огни - чтобы людям радость была, детям поиграть, побегать у елки. Еще хочется, чтобы в новогоднюю ночь у главной елки Дед Мороз был, концертик какой-то организовали бы... Чтобы интересно было. Я всегда к елке хожу - обычно в Йыхви, но иногда ездим в Кохтла-Ярве, там очень красивая обычно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Владимир АЛЕКСЕЕВ, охранник: - Странный вопрос - лучше деньги на алкоголь потратить что ли? Если серьезно, то у меня двоякое отношение - может, надо, а может, нет. Но если все взвесить, то не вижу повода лишать многих людей удовольствия. Не такие уж большие деньги уходят на организацию фейерверков, небольшую сумму на радость людям любой город может позволить.