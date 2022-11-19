ОПРОС ⟩ Надо ли городам тратить деньги на новогодние фейерверки?
Надо ли городам тратить деньги на новогодние фейерверки?
Аста ВЕЛИНГ, пенсионерка:
- Безусловно - не надо. Лучше эти деньги направить на что-то более полезное, например, на уборку дорог, к чему зимой бывает немало претензий. Фейерверки в любом случае будут - частные лица запустят и по российскому времени, и по эстонскому. Всю неделю и так будут стрелять. Хватит нам грохота.
Алексей ДРЫНДИН, водитель:
- Как же Новый год без фейерверков? Это традиция, создает настроение и, главное, радость для детей. У меня двое, и они всегда ждут не только любимого зимнего праздника, но и фейерверков. К елке обязательно пойдем.
Эха Вероника ТОРИ, пенсионерка:
- Обязательно нужно запускать яркие огни - чтобы людям радость была, детям поиграть, побегать у елки. Еще хочется, чтобы в новогоднюю ночь у главной елки Дед Мороз был, концертик какой-то организовали бы... Чтобы интересно было. Я всегда к елке хожу - обычно в Йыхви, но иногда ездим в Кохтла-Ярве, там очень красивая обычно.
Владимир АЛЕКСЕЕВ, охранник:
- Странный вопрос - лучше деньги на алкоголь потратить что ли? Если серьезно, то у меня двоякое отношение - может, надо, а может, нет. Но если все взвесить, то не вижу повода лишать многих людей удовольствия. Не такие уж большие деньги уходят на организацию фейерверков, небольшую сумму на радость людям любой город может позволить.
Галина БЕЛАВИНА, пенсионерка:
- Не нужно, потому что нет повода к радости. Вышла из дома с хорошим настроением, иду по Нарва маантеэ и ужасаюсь: в центре Йыхви словно война прошла. Ужасные развалины, неужели властям города не найти возможность их убрать? Не надо фейерверков, пусть лучше пенсионеров поддержат, хотя бы хороший концерт организуют.