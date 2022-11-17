Председатель конституционной комиссии Рийгикогу, социал-демократ Эдуард Одинец назвал позорным абсурдом отклоненный сегодня парламентом законопроект EKRE, целью которого было запретить использование русского языка в публичном пространстве.
Одинец: законопроект EKRE о запрете русского языка – это уже верх абсурда
Если бы законопроект был принят, публично-правовые и частноправовые юридические лица впредь не могли бы использовать в своей работе русский язык. В законопроекте подчеркнуто, что «эстонские тексты можно сопровождать переводом на иностранный язык, но только не на русский язык».
«EKRE своим желанием причинить боль живущим в Эстонии национальным меньшинствам и указать им место достигло высшей точки абсурда. Эта партия хочет дискриминировать одну национальную группу и всех людей, для которых первым языком является русский», – отметил Одинец.
По его словам, авторы законопроекта хотели запретить русскоязычные каналы на Общественно-правовом телерадиовещании, частные СМИ на русском языке и Русский театр.
«Что дальше? Сжигание изданных на русском языке книг?» – отметил Эдуард Одинец.
По его словам, позорным является уже сам факт того, что парламент одной из стран Евросоюза был вынужден обсуждать запрет использования одного из языков в публичном пространстве.
«Социал-демократы однозначно за то, чтобы все жители Эстонии владели эстонским языком, и чтобы общим языком общения был эстонский. Но запрещать людям использовать их родной язык – это демотивирует людей, уж точно не повышает их интерес к изучению эстонского языка и оказывает медвежью услугу изучению государственного языка», – подчеркнул Эдуард Одинец.