Одинец: законопроект EKRE о запрете русского языка – это уже верх абсурда

Если бы законопроект был принят, публично-правовые и частноправовые юридические лица впредь не могли бы использовать в своей работе русский язык. В законопроекте подчеркнуто, что «эстонские тексты можно сопровождать переводом на иностранный язык, но только не на русский язык».

«EKRE своим желанием причинить боль живущим в Эстонии национальным меньшинствам и указать им место достигло высшей точки абсурда. Эта партия хочет дискриминировать одну национальную группу и всех людей, для которых первым языком является русский», – отметил Одинец.

По его словам, авторы законопроекта хотели запретить русскоязычные каналы на Общественно-правовом телерадиовещании, частные СМИ на русском языке и Русский театр.

«Что дальше? Сжигание изданных на русском языке книг?» – отметил Эдуард Одинец.

По его словам, позорным является уже сам факт того, что парламент одной из стран Евросоюза был вынужден обсуждать запрет использования одного из языков в публичном пространстве.