Обычно с ростом процентной ставки кредитов, который мы сейчас наблюдаем, растут и проценты по вкладам. Но в крупнейших эстонских банках депозитные срочные вклады колеблются в пределах 1%. В банках отмечают, что люди стали чаще снимать свои накопления из-за растущей инфляции.
Люди выводят свои деньги из банков
В банке SEB срочные депозитные вклады предлагают сделать как частным, так и юридическим лицам. В зависимости от суммы и срока процент доходности колеблется от 0,1% до 0,7%. В то же время ставка кредитов, выдаваемых банком, раза в три выше, пишет ERR.
"Если базовая процентная ставка продолжит рост, то велика вероятность, что процент по вкладам на рынке будет адаптирован для клиента в сторону повышения. Это, конечно, будет зависеть от того, как будет меняться общая ситуация", - поделился своим прогнозом член правления банка SEB Айнар Леппянен.
По словам банкиров, такая разница в процентных ставках кредитов и накопительных вкладов обусловлена клиентской активностью. Чем больше кредитов выдается, тем в большем количестве вкладов нуждается банк. В таком случае банки готовы лучше мотивировать клиентов. Сегодня же кредитная активность населения падает. Клиенты, наоборот, все чаще выводят свои деньги из банков.