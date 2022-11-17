Люди выводят свои деньги из банков

В банке SEB срочные депозитные вклады предлагают сделать как частным, так и юридическим лицам. В зависимости от суммы и срока процент доходности колеблется от 0,1% до 0,7%. В то же время ставка кредитов, выдаваемых банком, раза в три выше, пишет ERR.

"Если базовая процентная ставка продолжит рост, то велика вероятность, что процент по вкладам на рынке будет адаптирован для клиента в сторону повышения. Это, конечно, будет зависеть от того, как будет меняться общая ситуация", - поделился своим прогнозом член правления банка SEB Айнар Леппянен.