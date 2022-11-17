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Люди выводят свои деньги из банков

Эрик Калда
Люди выводят свои деньги из банков
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Банкоматы. Иллюстративное фото.
Банкоматы. Иллюстративное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Обычно с ростом процентной ставки кредитов, который мы сейчас наблюдаем, растут и проценты по вкладам. Но в крупнейших эстонских банках депозитные срочные вклады колеблются в пределах 1%. В банках отмечают, что люди стали чаще снимать свои накопления из-за растущей инфляции.

В банке SEB срочные депозитные вклады предлагают сделать как частным, так и юридическим лицам. В зависимости от суммы и срока процент доходности колеблется от 0,1% до 0,7%. В то же время ставка кредитов, выдаваемых банком, раза в три выше, пишет ERR.

"Если базовая процентная ставка продолжит рост, то велика вероятность, что процент по вкладам на рынке будет адаптирован для клиента в сторону повышения. Это, конечно, будет зависеть от того, как будет меняться общая ситуация", - поделился своим прогнозом член правления банка SEB Айнар Леппянен.

По словам банкиров, такая разница в процентных ставках кредитов и накопительных вкладов обусловлена клиентской активностью. Чем больше кредитов выдается, тем в большем количестве вкладов нуждается банк. В таком случае банки готовы лучше мотивировать клиентов. Сегодня же кредитная активность населения падает. Клиенты, наоборот, все чаще выводят свои деньги из банков.

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