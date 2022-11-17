Государство не может людям выплатить пособия

Однако Больничная касса констатировала, что очень много людей, которые давно должны были получить деньги, их еще не видели. По курьезной причине: Больничная касса не нашла банковские счета людей и отправила уведомление на госпортал. Сколько людей в Эстонии посещают государственный портал и как часто? Вероятно, посещают недостаточно, потому что, по данным Больничной кассы, за последние три года у них накопилось 8000 человек, которые по названной причине не увидели своих денег.