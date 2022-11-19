БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ⟩ Сокращение потребления алкоголя и никотина увеличивает продолжительность жизни эстоноземельцев

В качестве возражения против ограничений часто приводят приграничную торговлю с Латвией, но мы умалчиваем о том, что мы сами являемся аналогичной проблемой для Финляндии. В этом направлении функционирует приграничная торговля снюсом. В Финляндии продукты с содержанием никотина более 4 мг являются лекарствами, отпускаемыми по рецепту. Постоянный акцент на примере Латвии также имеет досадный аспект, что Латвия некоторое время пыталась ввести свои ограничения как на ароматизаторы электронных сигарет, так и на никотиновые подушечки до предела содержания никотина 4 мг. Однако застревает на том, что политикам там говорят, что в таком случае закон в Эстонии будет немедленно изменен и что никотиновые подушечки тоже нельзя будет регулировать, потому что тогда возникнет приграничная торговля из Эстонии.

К сожалению, у нас одинаковые претензии друг к другу. Ароматизированные электронные сигареты запрещены в Финляндии, Литве, Дании, Норвегии и Венгрии. В Латвии запрет на ароматизированные электронные сигареты прошел второе чтение в парламенте, в Нидерландах запрет вот-вот вступит в силу, в Словакии и Испании идет процесс запрета ароматизированных электронных сигарет. Исходя из этого, нельзя сказать, что Эстония - изолированный островок, где запрещены ароматизированные электронные сигареты.

Финляндия поставила перед собой цель стать к 2030 году страной, свободной от табака и никотина. В стратегии "Эстония 2035" установлены пять основанных на ценностях долгосрочных целей, которые являются основой для принятия государством стратегических решений и реализации которых способствуют все документы стратегического развития Эстонии.

Что касается потребностей в развитии здоровья и продолжительности жизни людей, в документе говорится: почти 53% случаев потери здоровья обусловлены факторами риска или рискованным поведением (в 2017 г.). Основными факторами риска и рискованного поведения, которые приводят к потере здоровья, в Эстонии являются высокое кровяное давление, несбалансированное питание, употребление никотина и табака, избыточная масса тела и недостаточная физическая активность, а также употребление алкоголя и наркотиков.