БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ⟩ Сокращение потребления алкоголя и никотина увеличивает продолжительность жизни эстоноземельцев

Продавцы электронных сигарет, выступающие за использование ароматизаторов, говорят о черном рынке и о том, что их продукция не предназначена для детей. К сожалению, на примере никотиновых подушечек мы видим, что рост их доступности резко увеличил потребление во всех возрастных группах, в том числе среди молодежи, пишет Айве Теллинг, руководитель отдела гигиены окружающей среды и безопасности химикатов Министерства социальных дел.
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История повторяется. Обсуждение запрета ароматизированных табачных изделий велось десять лет назад, и сегодня мы вернулись к тому, с чего начинали. Тогда причины для запрета ароматизированных табачных изделий были такими же, как и сейчас для электронных сигарет, и практически такими же являются контраргументы производителей, такие как рост подпольного рынка и тот факт, что продукция не предназначена для детей.
В то время охрана здоровья и особенно здоровья детей стала приоритетом. С тех пор курение сократилось во всех возрастных группах, в том числе среди молодежи. Сейчас мы находимся в ситуации, когда молодые люди потребляют различные новые никотиновые продукты, и идет борьба за то, чтобы сделать эти продукты более доступными и вернуть уже запрещенные вкусы электронных сигарет. Частично это уже удалось, запрет на ароматизированные э-сигареты был изменен по предложению членов Рийгикогу, и снова разрешены э-сигареты с ментолом.
Увеличение предложения и упрощение доступности не снижает спрос, как утверждается, а наоборот. На примере никотиновых подушечек мы видим, что когда продукт был выведен на рынок, черный рынок снюса сократился почти до нуля, но потребление резко возросло. Также среди молодежи. Таким образом, решение проблемы сокращения употребления никотиновых продуктов молодежью заключается не в увеличении предложения и доступности. Кроме того, снижение спроса было бы полезно для сокращения подпольного рынка. Взращивание нового поколения никотинозависимых также подпитывает подпольный рынок.
В качестве возражения против ограничений часто приводят приграничную торговлю с Латвией, но мы умалчиваем о том, что мы сами являемся аналогичной проблемой для Финляндии. В этом направлении функционирует приграничная торговля снюсом. В Финляндии продукты с содержанием никотина более 4 мг являются лекарствами, отпускаемыми по рецепту. Постоянный акцент на примере Латвии также имеет досадный аспект, что Латвия некоторое время пыталась ввести свои ограничения как на ароматизаторы электронных сигарет, так и на никотиновые подушечки до предела содержания никотина 4 мг. Однако застревает на том, что политикам там говорят, что в таком случае закон в Эстонии будет немедленно изменен и что никотиновые подушечки тоже нельзя будет регулировать, потому что тогда возникнет приграничная торговля из Эстонии.
К сожалению, у нас одинаковые претензии друг к другу. Ароматизированные электронные сигареты запрещены в Финляндии, Литве, Дании, Норвегии и Венгрии. В Латвии запрет на ароматизированные электронные сигареты прошел второе чтение в парламенте, в Нидерландах запрет вот-вот вступит в силу, в Словакии и Испании идет процесс запрета ароматизированных электронных сигарет. Исходя из этого, нельзя сказать, что Эстония - изолированный островок, где запрещены ароматизированные электронные сигареты.
Финляндия поставила перед собой цель стать к 2030 году страной, свободной от табака и никотина. В стратегии "Эстония 2035" установлены пять основанных на ценностях долгосрочных целей, которые являются основой для принятия государством стратегических решений и реализации которых способствуют все документы стратегического развития Эстонии.
Что касается потребностей в развитии здоровья и продолжительности жизни людей, в документе говорится: почти 53% случаев потери здоровья обусловлены факторами риска или рискованным поведением (в 2017 г.). Основными факторами риска и рискованного поведения, которые приводят к потере здоровья, в Эстонии являются высокое кровяное давление, несбалансированное питание, употребление никотина и табака, избыточная масса тела и недостаточная физическая активность, а также употребление алкоголя и наркотиков.
Важно значительно сократить потребление никотина, табака, алкоголя и наркотических веществ в обществе. Эта цель должна быть основой наших действий.