БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ⟩ Сергей Андреев: Контроль за продажей алкоголя надо продолжить

Всего было совершено 100 тестовых покупок (из них 77 - в розничных магазинах, 17 - в заведениях общепита, 6 - на заправках), при этом в 71% случаев пытались купить слабый алкоголь, в 29% - крепкий.

Результаты тестовых закупок показали, что в розничной торговле в Ида-Вирумаа недостаточно соблюдается возрастное ограничение при продаже алкоголя. Удостоверение личности спрашивали у молодежи лишь при каждой второй покупке алкогольного напитка (52%), а в чуть менее чем половине случаев (48%) алкоголь продавали или были готовы продать, не убедившись в возрасте молодежи. Чаще всего документ спрашивали в розничных магазинах (56%), реже всего - на заправках (33% покупок).

В городе документ спрашивали чаще, чем в сельских населенных пунктах. Например, в Нарве документ спрашивали у молодежи в 73% случаев, а в Тойлаской волости - всего в 17% случаев.

При покупке крепкого алкоголя документы спрашивали у молодежи в 62% случаев, свободно же молодежь могла купить алкоголь, не подтверждая свой возраст, в 38% случаев. В случае слабого алкоголя бдительность обслуживающего персонала была ниже и документы не спрашивали в 52% случаев.

Результаты тестовых покупок, проведенных в странах Европы, показали, что повторяющаяся тестовая покупка алкогольных напитков уменьшает число случаев, когда продавец не спрашивает у молодежи, покупающей алкоголь, удостоверяющий личность документ. Например, в Швейцарии, где к тестовым покупкам приступили в 2000 году, частота требования документов возросла почти в четыре раза (с менее чем 20% в 2000 г. до 73% в 2007 г.).

Надо все же иметь в виду, что предпосылкой является повышение сознательности у продавцов и эффективности надзора. То есть в будущем Ида-Вирумааский союз самоуправлений продолжит контроль с тестовыми покупками в Ида-Вируском уезде.

Итоги исследования тестовых покупок алкогольных напитков в Ида-Вируском уезде опубликованы на домашней странице Ида-Вирумааского союза самоуправлений www.ivol.ee.