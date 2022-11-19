БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ⟩ Тестовые покупки: полиция призывает предпринимателей проверять возраст покупателя!

Благодаря тестовым покупкам (всего было произведено 100 тестовых покупок) в Ида-Вирумаа выявили 48 мест торговли, где, к сожалению, продали или были готовы продать алкоголь, не удостоверившись в совершеннолетии покупателя. Почти в половине случаев были теоретически готовы продать алкоголь несовершеннолетнему, тем самым косвенно или непосредственно подвергая угрозе жизнь и здоровье молодежи.

Как совершались тестовые покупки? ЦЕЛЬ: проверка доступности алкоголя для молодежи ВСЕГО БЫЛО СОВЕРШЕНО: 100 тестовых покупок, в том числе 77 в розничной торговле, 17 в заведениях общепита и 6 на автозаправках УЧАСТНИКИ: 18-19-летняя молодежь, поровну парни и девушки, проживающие не в том уезде, где совершались покупки ПОКУПКИ: 71% слабого алкоголя, 29% крепкого МЕСТА ПОКУПОК: продуктовые магазины, заведения общепита, автозаправки. (Список мест покупок был выдан заказчиком) ИСПОЛНИТЕЛЬ РАБОТЫ и СОСТАВИТЕЛЬ РАПОРТА: ТОО "Trendline Analytics" ЗАКАЗЧИК РАБОТЫ: Ида-Вирумааский союз самоуправлений ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ: сентябрь 2022 г.

Организму молодого человека значительно труднее справиться с действием алкоголя, чем организму взрослого. Опасность алкогольного отравления значительно выше и вероятность попасть в зависимость больше. Затрудняя детям и молодежи доступ к алкоголю, мы защищаем развитие их мозга и общее здоровье, а также уменьшаем для них опасность стать жертвой преступления или несчастного случая.

Запрещено делать алкоголь и табачные изделия доступными для молодежи младше 18 лет.

На основании информации о тестовых покупках Департамент полиции и погранохраны имеет право осуществлять контрольные сделки. Они происходят таким образом, что покупка алкоголя совершается несовершеннолетним под надзором полицейского. Если продавец не убедился в возрасте молодого человека и покупка дошла до стадии сделки, то тут вмешивается полицейский чиновник. Результаты контрольной сделки доводятся до сведения как продавца и руководителя предприятия, так и местного самоуправления.

Исходя из §36 Закона об алкоголе, местное самоуправление имеет право приостановить на своей административной территории продажу алкоголя в определенных местах торговли или в одном конкретном месте торговли до исчезновения обстоятельства, обусловившего приостановку продажи. Напоминаем, что алкоголь нельзя продавать также пьяным людям или людям, покупающим алкоголь для пьяного.

Мы призываем все розничные магазины, заведения общепита, заправки и увеселительные заведения делать все возможное, чтобы как алкоголь, так и табачные изделия были доступны только совершеннолетним лицам!

Смотрите больше тематической информации на этих веб-страницах: alkoinfo.ee tubakainfo.ee tarkvanem.ee