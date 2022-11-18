Рекордная прибыль RMK - 73 миллиона в госбюджет

Прибыль RMK в прошлом году составила 79 млн евро, из которых 73 млн будут выплачены государству в виде дивидендов.

По данным Министерства финансов, финансовые результаты RMK оказались гораздо лучше, чем ожидалось. В основном это произошло благодаря росту цен на древесину.