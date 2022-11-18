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Рекордная прибыль RMK - 73 миллиона в госбюджет

Северное побережье
Рекордная прибыль RMK - 73 миллиона в госбюджет
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Лес
Лес Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Центр управления государственном лесом (RMK) выплатит в этом году в госбюджет рекордные дивиденды, пишет rus.err.ee.

Прибыль RMK в прошлом году составила 79 млн евро, из которых 73 млн будут выплачены государству в виде дивидендов.

По данным Министерства финансов, финансовые результаты RMK оказались гораздо лучше, чем ожидалось. В основном это произошло благодаря росту цен на древесину.

Министерство также подтвердило, что рост прибыли Центра управления государственным лесом не связан с увеличением объемов вырубки леса.

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