Центр управления государственном лесом (RMK) выплатит в этом году в госбюджет рекордные дивиденды, пишет rus.err.ee.
Рекордная прибыль RMK - 73 миллиона в госбюджет
Рекордная прибыль RMK - 73 миллиона в госбюджет
Прибыль RMK в прошлом году составила 79 млн евро, из которых 73 млн будут выплачены государству в виде дивидендов.
По данным Министерства финансов, финансовые результаты RMK оказались гораздо лучше, чем ожидалось. В основном это произошло благодаря росту цен на древесину.
Министерство также подтвердило, что рост прибыли Центра управления государственным лесом не связан с увеличением объемов вырубки леса.