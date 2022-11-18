Решение закрыть второй погранпункт в Нарве было принято ранее в связи с тем, что количество людей, проходящих через погранпункт, сократилось настолько, что держать его открытым больше не имеет смысла, сообщает rus.err.ee.
Нарва 2 закроется 28-го ноября
Распоряжение о закрытии пограничного пункта на пешеходно мосту подписал накануне гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.
"После тщательного анализа Министерство внутренних дел действительно приняло решение закрыть пешеходный мост, соединяющий Нарву и Ивангород. Хотя и не из соображений безопасности - как мы уже упоминали ранее, этот мост не представляет никакой угрозы безопасности, потому что по нему передвигаются только люди, которые имеют вид на жительство в Эстонии, и гражданами Эстонии", - сообщил в начале ноября советник министра внутренних дел Воотеле Пяй.
"Проанализировав ситуацию и проконсультировавшись с местным самоуправлением мы получили подтверждение, что закрытие пешеходного моста существенно не нарушит повседневную жизнь местных жителей, в то же время в сложившихся условиях закрытие погранпункта "Нарва-2" целесообразно и необходимо по ряду других причин. Прежде всего, мы начнем подготовку к тому, чтобы в будущем мост можно было полностью автоматизировать. Также в настоящее время количество людей, пересекающих границу, уменьшилось настолько, что нет смысла держать несколько пограничных переходов открытыми. Люди могут также пройти через главный пограничный переход, а Департамент полиции и погранохраны может более эффективно использовать человеческие ресурсы погранпункта "Нарва-2" в другом месте", - сказал Пяй.
"Кроме того, в скором времени на Нарвском пограничном кордоне начнутся необходимые преобразования, и для этого необходимо временно найти новые рабочие помещения для некоторых сотрудников, и важным подспорьем здесь будут здания погранпункта "Нарва-2", - подчеркнул Пяй.