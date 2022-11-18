Рекордные цены на молоко радуют производителей и заставляют потребителей охотиться за скидками

Цены на молоко в магазинах растут давно. Только за период с сентября по октябрь они повысились на 4,5%.

Глава молокозавода Tere Юло Кивине сообщил ERR, что цены на сырое молоко растут 19 месяцев подряд и за год повышение составило около 60%. Стоимость сырого молока составляет большую часть компонентов затрат на производство, свыше 80%.

"Этот рост цен был очень большим, в магазинах даже на 100%, но в прошлом году молоко в магазине стоило 39 центов вместе с налогами, и это было искусственное занижение. Сейчас цена более справедливая", – сказал Кивине, добавив, что больше всего от повышения цен выиграли фермеры.

Член правления Väätsa Agro Ленно Линк подтвердил, что рост цен на молоко наконец-то достиг производителей: "Сейчас цены на молоко на пике, раньше эстонским производителям никогда столько не платили. Можно сказать, что фермеры после трудных лет получат некоторую прибыль".

По словам Линка, сейчас цены достигли пика. В ноябре прошлого года тонна молока стоила 330 евро, а сейчас достигла 500-510 евро за тонну.

При этом в последнее время отмечается спад на международных аукционах по продаже сырья. Это означает, что снижение цен рано или поздно достигнет Эстонии, и в ноябре цены, вероятно, будут немного ниже, чем в октябре.