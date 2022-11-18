Если год назад литр молока можно было купить за 39 центов, то теперь от 75 центов за литр. Цены на сырое молоко растут 19 месяцев подряд. Производители молока довольны, так как наконец-то могут получить хоть какую-то прибыль, но ситуация в промышленности сложная, а покупатели начали отдавать предпочтение товарам, продающимся в рамках кампаний, пишет rus.err.ee.
Рекордные цены на молоко радуют производителей и заставляют потребителей охотиться за скидками
Цены на молоко в магазинах растут давно. Только за период с сентября по октябрь они повысились на 4,5%.
Глава молокозавода Tere Юло Кивине сообщил ERR, что цены на сырое молоко растут 19 месяцев подряд и за год повышение составило около 60%. Стоимость сырого молока составляет большую часть компонентов затрат на производство, свыше 80%.
"Этот рост цен был очень большим, в магазинах даже на 100%, но в прошлом году молоко в магазине стоило 39 центов вместе с налогами, и это было искусственное занижение. Сейчас цена более справедливая", – сказал Кивине, добавив, что больше всего от повышения цен выиграли фермеры.
Член правления Väätsa Agro Ленно Линк подтвердил, что рост цен на молоко наконец-то достиг производителей: "Сейчас цены на молоко на пике, раньше эстонским производителям никогда столько не платили. Можно сказать, что фермеры после трудных лет получат некоторую прибыль".
По словам Линка, сейчас цены достигли пика. В ноябре прошлого года тонна молока стоила 330 евро, а сейчас достигла 500-510 евро за тонну.
При этом в последнее время отмечается спад на международных аукционах по продаже сырья. Это означает, что снижение цен рано или поздно достигнет Эстонии, и в ноябре цены, вероятно, будут немного ниже, чем в октябре.
Линк отметил, что, по всей видимости, намечается плато: цена снизится, но останется в пределах 500 евро за тонну. Такая цена позволяет производителю существовать и немного инвестировать, поскольку в последние годы инвестиции в доильные залы не производились и число дойных коров в Эстонии неуклонно сокращается. Это значит, что молока производится чуть меньше, и такая тенденция преобладает во всей Европе.