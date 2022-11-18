Цена растёт, но прибыль не очень

"Цены на удобрения в пять раз выше, чем полтора года назад, цены на топливо – в два раза выше, и это съедает прибыль. Но если цены на ресурсы будут зафиксированы в нужный момент, можно получить прибыль. Однако мы пока не знаем, что будет с ценами на электроэнергию зимой, они могут стать потрясением", – сказал Линк порталу rus.err.ee.

Глава Tere назвал ряд причин повышения цен: влияние коронавируса, изменения в энергетике с целью снижения воздействия на окружающую среду, война на Украине. Спрос значительно превышает предложение, однако цена не может расти бесконечно.

"В этом году мы заплатим за молоко на 10 млн евро больше, чем в прошлом году. Год еще не закончился, точные цифры пока назвать нельзя", – пояснил Кивине.

Он также считает, что цены на молоко больше не вырастут сильно, так как достигли своего предела. Кроме того, из-за высоких цен начнется сокращение потребления. Этот год был очень трудным для всей пищевой промышленности и для всех предприятий, зависящих от резкого роста сырья.