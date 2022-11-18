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Молоко подорожало, люди ищут скидки

Северное побережье
Молоко подорожало, люди ищут скидки
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Коровы. Иллюстративное фото
Коровы. Иллюстративное фото Фото: Meelis Meilbaum

Пресс-секретарь Selver Риво Вески сообщил порталу  rus.err.ee, что потребление сократилось и люди обращают больше внимания на товары, продающиеся в рамках кампаний. "С февраля продажи молочных продуктов держатся на уровне ниже прошлого года", – констатировал он.

К осени молоко и кефир подорожали более чем на 25%, а потребление сократилось на 5% по сравнению с прошлогодним уровнем.

По словам Вески, средний рост цен на другие молочные продукты составляет около 20%, при этом объемы потребления сократились более чем на 10%. На 5% сократились объемы продаж сыра. Рост цен в этой категории составил 20%.

"В условиях ценового давления видно, что предпочтение отдается товарам, продающимся в рамках кампаний", – отметил Вески.

В случае молока и кефира доля товаров со скидкой составляет около 40% от общего объема продаж, а в категории молочных продуктов – 50%, сыров – более 60%. В прошлом году на товары, продающиеся в рамках акций, в Selver приходилось менее 30% от общего объема.

Представитель Väätsa Agro считает, что высокие цены не приведут к тому, что более дешевая зарубежная молочная продукция вытеснит с рынка эстонское молоко. Рынок молочных продуктов стран Балтии относительно одинаковый, а сырое молоко также экспортируется из Эстонии в Литву и Латвию.

По словам Линка, крупные заводы в соседних странах экономически эффективнее, но скоро и в Эстонии появится крупный и эффективный молокозавод. В следующем году предприятие E-Piim начнет тестировать свой завод, а через год он должен заработать на полную мощность.

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