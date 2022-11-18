Французское издание Disclose опубликовало исследование с утверждениями, что многие товары шведской мебельной компании IKEA были изготовлены в белорусских тюрьмах. Согласно исследованию, многие поставщики IKEA были связаны с белорусскими исправительными колониями. Исследование реферирует портал rus.err.ee.
СМИ: многие товары IKEA изготавливались в белорусских тюрьмах
Так, в 2019 году поставщик IKEA Mogotex закупал текстильные изделия из исправительной колонии ИК-2 в Белоруссии. В 2006-2014 годах глава ИК-2 находился в санкционном списке Европейского союза (ЕС) из-за плохого обращения с политзаключенными в колонии, сообщило издание Politico.
Заключенным, работавшим в ИК-2, платили зарплату в размере нескольких рублей. Средняя зарплата в Беларуси в сентябре 2022 года составляла 1637 рублей, или около 600 евро.
"Режим Лукашенко принуждает к бесплатной работе заключенных, в том числе политзаключенных", - заявил активист белорусской оппозиции Франак Вячорка.
"Многих приговорили к принудительным работам за участие в демонстрациях с критикой Лукашенко или выражением поддержки Украине. Мы призываем все западные компании прекратить любое сотрудничество с режимом, государственными компаниями и любыми учреждениями, связанными с белорусским правительством", - добавил Вячорка.
IKEA открыла в Эстонии свой первый магазин
В пресс-службе ЕС сообщили, что Евросоюзу известно о недавних сообщениях, в которых критикуются связи субподрядчиков IKEA с белорусскими пенитенциарными учреждениями.
"Если эти сообщения подтвердятся, такие действия должны быть немедленно прекращены, поскольку они нарушают права человека", - сказали в пресс-службе.
Сотрудничество IKEA с белорусскими компаниями официально началось в 1999 году, когда Александр Лукашенко уже был главой авторитарного режима в Беларуси. Со временем Беларусь стала вторым по величине поставщиком древесины для IKEA после Польши.
В IKEA заявили, что компания очень серьезно относится к сообщениям о Беларуси и никогда не согласится с нарушениями прав человека в своих цепочках поставок. IKEA расторгла контракты со своими белорусскими поставщиками в июне 2022 года.
В 2012 году шведская компания признала, что в 1970-х и 1980-х годах она покупала товары, произведенные политзаключенными в ГДР.