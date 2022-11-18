СМИ: многие товары IKEA изготавливались в белорусских тюрьмах

Так, в 2019 году поставщик IKEA Mogotex закупал текстильные изделия из исправительной колонии ИК-2 в Белоруссии. В 2006-2014 годах глава ИК-2 находился в санкционном списке Европейского союза (ЕС) из-за плохого обращения с политзаключенными в колонии, сообщило издание Politico.

Заключенным, работавшим в ИК-2, платили зарплату в размере нескольких рублей. Средняя зарплата в Беларуси в сентябре 2022 года составляла 1637 рублей, или около 600 евро.

"Режим Лукашенко принуждает к бесплатной работе заключенных, в том числе политзаключенных", - заявил активист белорусской оппозиции Франак Вячорка.

"Многих приговорили к принудительным работам за участие в демонстрациях с критикой Лукашенко или выражением поддержки Украине. Мы призываем все западные компании прекратить любое сотрудничество с режимом, государственными компаниями и любыми учреждениями, связанными с белорусским правительством", - добавил Вячорка.

IKEA открыла в Эстонии свой первый магазин

В пресс-службе ЕС сообщили, что Евросоюзу известно о недавних сообщениях, в которых критикуются связи субподрядчиков IKEA с белорусскими пенитенциарными учреждениями.

"Если эти сообщения подтвердятся, такие действия должны быть немедленно прекращены, поскольку они нарушают права человека", - сказали в пресс-службе.

Сотрудничество IKEA с белорусскими компаниями официально началось в 1999 году, когда Александр Лукашенко уже был главой авторитарного режима в Беларуси. Со временем Беларусь стала вторым по величине поставщиком древесины для IKEA после Польши.

В IKEA заявили, что компания очень серьезно относится к сообщениям о Беларуси и никогда не согласится с нарушениями прав человека в своих цепочках поставок. IKEA расторгла контракты со своими белорусскими поставщиками в июне 2022 года.