В армию России могут призвать больше 37 000 мужчин из Эстонии

«По состоянию на 15 ноября 2022 года действительные временные ВНЖ имеют 10 061 гражданин РФ, из них 4084 – это мужчины старше 18 лет. Долгосрочные ВНЖ в Эстонии имеют 76 086 граждан РФ, из них 33 007 – мужчины старше 18 лет», – сообщили Rus.Postimees в Департаменте полиции и погранохраны (PPA) после того, как Владимир Путин легализовал службу в армии России для иностранцев, лиц с двойным гражданством и видами на жительство в иностранных государствах.

В полиции уточнили, что понять, «находятся ли все эти люди сейчас на территории Эстонии – невозможно». За ответом на вопрос о том, какое количество повесток в армию РФ уже получили жители Эстонии, в PPA переадресовали в полицию безопасности (КаПо).

Что касается ответственности, которая может наступить для тех граждан Эстонии, которые решат пойти на службу в армию РФ, то в департаменте полиции и погранохраны напомнили о публикации Rus.Postimees с комментарием премьер-министра Эстонии Каи Каллас. «Мы этого не простим», – заявила Каллас в конце сентября на следующей день после объявленной Путиным мобилизации в армию РФ.

Российский адвокат Евгений Смирнов в интервью Rus.Posrimees выразил уверенность, что живущих в Эстонии не смогут принудительно забрать в армию РФ.