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Домашнее насилие – мужчины нанесли телесные повреждения женщинам

Аго Гашков
Домашнее насилие – мужчины нанесли телесные повреждения женщинам
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Полиция.
Полиция. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В 17-го ноября полиция была вызвана один раз в квартирный дом в Нарве, один раз – в Кохтла-Ярве и один раз в Силламяэ, сообщает департамент Полиции и погранохраны.

Причина вызова – телесные повреждения. В Нарве на улице Кренгольма 58-летний мужчина нанёс телесные повреждения 33-летней женщине, в Кохтла-Ярве на улице Катсе 59-летний мужчина нанёс повреждения 48-летней женщине, а в Силламяэ на улице Маяковского – 39-летний мужчина 37-летней женщине.

Все три мужчины задержаны полицией и начато уголовное дело. За такие преступления суд может наказать виновного либо денежным штрафом, либо лишением свободы от одного до пяти лет.

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