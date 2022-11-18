В 17-го ноября полиция была вызвана один раз в квартирный дом в Нарве, один раз – в Кохтла-Ярве и один раз в Силламяэ, сообщает департамент Полиции и погранохраны.
Домашнее насилие – мужчины нанесли телесные повреждения женщинам
Домашнее насилие – мужчины нанесли телесные повреждения женщинам
Причина вызова – телесные повреждения. В Нарве на улице Кренгольма 58-летний мужчина нанёс телесные повреждения 33-летней женщине, в Кохтла-Ярве на улице Катсе 59-летний мужчина нанёс повреждения 48-летней женщине, а в Силламяэ на улице Маяковского – 39-летний мужчина 37-летней женщине.
Все три мужчины задержаны полицией и начато уголовное дело. За такие преступления суд может наказать виновного либо денежным штрафом, либо лишением свободы от одного до пяти лет.