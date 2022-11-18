14 ноября в 14:25 произошло дорожно-транспортное происшествие на пешеходном переходе в районе улицы Кренгольмская, 10 в городе Нарва, где, по предварительным данным, автомобиль светлой окраски сбил пешехода, переходившего пешеходный переход, сообщает Идаская префектура полиции.
Полиция ищет свидетелей
Полиция ищет свидетелей
Для выяснения точных обстоятельств происшествия полиция просит очевидцев происшествия связываться с ними в будние дни с 09:00 до 16:00 по телефону 3576025 или по электронной почте Aljona.platonova@politsei.ee.