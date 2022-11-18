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Полиция ищет свидетелей

Северное побережье
Полиция ищет свидетелей
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

14 ноября в 14:25 произошло дорожно-транспортное происшествие на пешеходном переходе в районе улицы Кренгольмская, 10 в городе Нарва, где, по предварительным данным, автомобиль светлой окраски сбил пешехода, переходившего пешеходный переход, сообщает Идаская префектура полиции.

Для выяснения точных обстоятельств происшествия полиция просит очевидцев происшествия связываться с ними в будние дни с 09:00 до 16:00 по телефону 3576025 или по электронной почте Aljona.platonova@politsei.ee.

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