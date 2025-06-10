Жители Нарва-Йыэсуу накидали много разных идей, на что потратить деньги

Власти Нарва-Йыэсуу в мае повторно объявляли о конкурсе идей по применению 30 тысяч евро из народного бюджета, так как в первый раз желаемой активности не последовало. Со второй попытки все удалось - предложений поступило много.
Жители Нарва-Йыэсуу с 7 мая по 5 июня представляли свои идеи в рамках народного бюджета. Поступило двенадцать инициатив, из которых две были одинаковыми.
Теперь конкурсная комиссия оценит предложения, как рассказали в городской управе, по четырем критериям: значимость для сообщества, реализуемость в течение года, устойчивость, обоснованность расходов.
Прошедшие чиновничий отбор проекты будут выставлены на народное голосование с 1 по 10 июля, а окончательный победитель конкурса станет известен не позднее 15 июля.
Народные проекты, представленные конкурсной комиссии для первоначального отбора
- Музыкальная скамья - отдых под мелодию. Установка в городском пространстве специальной скамейки с солнечной батареей и аудиосистемой. Скамейка сможет воспроизводить звуки природы, музыку или рассказывать историю города.
- Обустройство парковки и смотровой площадки возле дороги Удрия - Нарва-Йыэсуу.
- Граффити на фасадах многоквартирных домов, образующие тематический ансамбль. Композиции включают фрагменты жизни эстонского народа и героев эпоса "Калевипоэг", изображают быт, праздники, жителей в национальных костюмах, курзал и элементы деревянного зодчества, украшенные резьбой.
- Создание безопасного места для рыбалки на берегу реки с ограждением, скамейками и урнами.
- Покупка мобильного цветного LED-экрана 3×5 метра на прицепе.
- Городские часы. Установка погодоустойчивых и эстетичных часов, например, перед городской управой или на улице Койдула, чтобы жители и туристы легко ориентировались во времени и чтобы сделать городской ландшафт привлекательнее.
- Учебно-приключенческий маршрут "Найди и узнай" в Темном парке Нарва-Йыэсуу. Приблизительно километровый интерактивный маршрут в сосновом лесу повышает природоведческую грамотность детей и семей. Прочные низкие стенды на разных языках знакомят с видами деревьев и предлагают задания "Найди шишки этого дерева". Проект делает парк активным, безопасным и образовательным.
- Безопасные водоемы. Инициатива по повышению безопасности детей у воды: информирование, обучение и сотрудничество с семьями и местными властями, чтобы снизить число несчастных случаев и смертей.
- Новые рождественские украшения для Светлого парка Нарва-Йыэсуу, а также поселков Ольгина и Синимяэ. Расширение зон праздничного оформления, чтобы подарить горожанам и гостям более яркие впечатления и повысить посещаемость зимой.
- Создание площадки для дисгольфа на оздоровительной тропе. Игра объединяет физическую активность, свежий воздух и общение в веселой, доступной и здоровой форме. (Подано две одинаковые заявки.)
- Строительство кортов для паделя. Падель - простой ракеточный спорт и увлекательная игра, не требующая специального опыта.
Так называемый народный бюджет в Нарва-Йыэсуу составляет ежегодно 30 тысяч евро.
В 2024 году при голосовании в Нарва-Йыэсуу победил проект "Tarkuse rada" ("Тропа мудрости"). Это научная экологическая пешеходная тропа по берегу моря от спа-отеля "Narva-Jõesuu" до спа-отеля "Meresuu", пропагандирующая важность прогулок и посвященная выдающимся философам и людям искусства, которые в разные времена пребывали в Нарва-Йыэсуу. Вдоль тропы расположены скамейки и художественно-исторические инфостенды с цитатами, а также QR-кодами, благодаря которым можно более подробно ознакомиться с творчеством великих мыслителей и деятелей искусства. Девиз "Тропы мудрости" такой: "Все действительно великие мысли рождаются во время прогулок".
Недавно конкурс идей для народного бюджета провела Йыхвиская волость. Больше всего голосов получила идея об освещении виадука в центре города Йыхви. Так как объем народного бюджета Йыхви равен 25000 евро, а предполагаемая стоимость проекта освещения виадука составляет около 50000 евро, то решили, что поначалу его осветят только в половинном объеме.