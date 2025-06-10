Жители Нарва-Йыэсуу накидали много разных идей, на что потратить деньги

В 2024 году при голосовании в Нарва-Йыэсуу победил проект "Tarkuse rada" ("Тропа мудрости"). Это научная экологическая пешеходная тропа по берегу моря от спа-отеля "Narva-Jõesuu" до спа-отеля "Meresuu", пропагандирующая важность прогулок и посвященная выдающимся философам и людям искусства, которые в разные времена пребывали в Нарва-Йыэсуу. Вдоль тропы расположены скамейки и художественно-исторические инфостенды с цитатами, а также QR-кодами, благодаря которым можно более подробно ознакомиться с творчеством великих мыслителей и деятелей искусства. Девиз "Тропы мудрости" такой: "Все действительно великие мысли рождаются во время прогулок".