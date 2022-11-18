В следующем году эстонские рыбаки смогут выловить ряпушку на 35 тонн меньше, чем в этом году, т.е. всего 10 тонн. По данным учёных, в течение последних пяти лет запас этой рыбы в Чудском озере не пополнялся, а количество рыбы сокращалось, сообщает пресс-служба Министерства окружающей среды.
Квота ловли ряпушки уменьшилась до минимума - на 10 тонн
Как и в этом году, ловля снетка запрещена и в следующем году. В отличие от снетка и ряпушки, улучшилось поголовье второй по значимости промысловой рыбы в озере - окуня. В следующем году окуня можно будет выловить на 55 тонн больше, чем в этом году, т.е. 895 тонн. Лещ по-прежнему хорошо себя чувствует в приграничных озёрах, и в следующем году Эстония сможет выловить 735 тонн леща.
Эстонско-российские переговоры по рыболовству были организованы Эстонией и проходили онлайн. Эстония заранее уведомила Россию о том, что в связи с военной агрессией России в Украине Эстония не считает возможным проведение заседания на территории Эстонской Республики. Также, что в этом году делегация Эстонской Республики была переведена с уровня заместителя канцлера Министерства окружающей среды на уровень начальника Департамента рыболовства Министерства окружающей среды.