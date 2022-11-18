Квота ловли ряпушки уменьшилась до минимума - на 10 тонн

Как и в этом году, ловля снетка запрещена и в следующем году. В отличие от снетка и ряпушки, улучшилось поголовье второй по значимости промысловой рыбы в озере - окуня. В следующем году окуня можно будет выловить на 55 тонн больше, чем в этом году, т.е. 895 тонн. Лещ по-прежнему хорошо себя чувствует в приграничных озёрах, и в следующем году Эстония сможет выловить 735 тонн леща.