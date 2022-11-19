Во вторник, 22 ноября в 15.30 всех интересующихся приглашают в фойе Кохтла-Ярвеского горуправления на открытие выставки, знакомящей с работами художника Виктора Роозипуу и юных художников города.
Выставку в честь Дня гражданина Кохтла-Ярве посвятит оформителю Виктору Роозипуу
Выставка "След граждан Кохтла-Ярве в искусстве" посвящена покинувшему нас в прошлом году почетному члену Алутагузеской дружины "Кайтселийта" Виктору Роозипуу.
Самой большой заслугой Виктора Роозипуу перед Алутагузеской дружиной является создание символики дружины. Будучи талантливым каллиграфом и знатоком геральдики, он оформил флаг Алутагузеской дружины и знак за заслуги, а также знаки за заслуги Йыхвиского и Люганузеского отделений дружины.
- Персональная выставка Виктора Роозипуу вместе с выставкой работ учащихся художественных школ города Кохтла-Ярве посвящены Дню гражданина. Экспозиция включает работы Виктора Роозипуу - каллиграфию, гербы, флаги, почетные знаки, спортивные сувениры и спортивные награды, - пояснил член Алутагузеской дружины Калев Наур.
Идеей выставки было объединить художников разных поколений и продемонстрировать преемственность их творчества в городе Кохтла-Ярве, добавила главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по образованию и культуре Ирина Путконен.
- Одна часть выставки посвящена известному оформителю Виктору Роозипуу и рассказывает о его жизненном пути, интересах и профессиональной деятельности, а также дает обзор развития каллиграфии в нашем городе. Другая часть выставки связана с юными художниками города: представлены работы учащихся Кохтла-Ярвеской школы искусств, Ахтмеской школы искусств и Кохтла-Ярвеского Дома творчества школьников, - отметила Путконен.