Выставку в честь Дня гражданина Кохтла-Ярве посвятит оформителю Виктору Роозипуу

Выставка "След граждан Кохтла-Ярве в искусстве" посвящена покинувшему нас в прошлом году почетному члену Алутагузеской дружины "Кайтселийта" Виктору Роозипуу.

Самой большой заслугой Виктора Роозипуу перед Алутагузеской дружиной является создание символики дружины. Будучи талантливым каллиграфом и знатоком геральдики, он оформил флаг Алутагузеской дружины и знак за заслуги, а также знаки за заслуги Йыхвиского и Люганузеского отделений дружины.

- Персональная выставка Виктора Роозипуу вместе с выставкой работ учащихся художественных школ города Кохтла-Ярве посвящены Дню гражданина. Экспозиция включает работы Виктора Роозипуу - каллиграфию, гербы, флаги, почетные знаки, спортивные сувениры и спортивные награды, - пояснил член Алутагузеской дружины Калев Наур.

Идеей выставки было объединить художников разных поколений и продемонстрировать преемственность их творчества в городе Кохтла-Ярве, добавила главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по образованию и культуре Ирина Путконен.