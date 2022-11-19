Ведущие фигуры политических партий, баллотировавшиеся четыре года назад в Рийгикогу от Ида-Вирумаа, были единогласны в одном: до Нарвы должно пролегать если не четырехполосное, то хотя бы трехполосное новое шоссе. За четыре года не было построено ни одного километра такой дороги, и, наверное, не будет построено и в следующие четыре года, если почитать проект обновляемой государственной программы содержания дорог.
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Партии дружно обвели ида-вируских избирателей вокруг пальца: четырехполосной дороги в ближайшее время не будет
Партии дружно обвели ида-вируских избирателей вокруг пальца: четырехполосной дороги в ближайшее время не будет
Расширение основных автомагистралей, в том числе шоссе, ведущего до Нарвы, было включено в предвыборную программу 2019 года большинства партий. "Если верить политикам, стремящимся в Рийгикогу от Ида-Вирумаа, строительство четырехполосного извилистого участка шоссе между Йыхви и Нарвой, которое стоит на повестке дня более десяти лет, но постоянно откладывается, может стать реальностью в ближайшие годы", - написало "Северное побережье", опираясь на заявления баллотировавшихся в Ида-Вирумаа представителей различных партий на дне стратегии развития Ида-Вирумаа, состоявшемся за несколько дней до выборов в Рийгикогу 2019 года.