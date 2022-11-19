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Партии дружно обвели ида-вируских избирателей вокруг пальца: четырехполосной дороги в ближайшее время не будет

Эрик Гамзеев
, журналист
Партии дружно обвели ида-вируских избирателей вокруг пальца: четырехполосной дороги в ближайшее время не будет
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Завершенная этим летом двухуровневая транспортная развязка в Силламяэ, вероятно, одна из последних крупных дорожно-строительных работ на шоссе между Йыхви и Нарвой, но ни одного километра четырехполосной дороги еще не готово.
Завершенная этим летом двухуровневая транспортная развязка в Силламяэ, вероятно, одна из последних крупных дорожно-строительных работ на шоссе между Йыхви и Нарвой, но ни одного километра четырехполосной дороги еще не готово. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ведущие фигуры политических партий, баллотировавшиеся четыре года назад в Рийгикогу от Ида-Вирумаа, были единогласны в одном: до Нарвы должно пролегать если не четырехполосное, то хотя бы трехполосное новое шоссе. За четыре года не было построено ни одного километра такой дороги, и, наверное, не будет построено и в следующие четыре года, если почитать проект обновляемой государственной программы содержания дорог.

Расширение основных автомагистралей, в том числе шоссе, ведущего до Нарвы, было включено в предвыборную программу 2019 года большинства партий. "Если верить политикам, стремящимся в Рийгикогу от Ида-Вирумаа, строительство четырехполосного извилистого участка шоссе между Йыхви и Нарвой, которое стоит на повестке дня более десяти лет, но постоянно откладывается, может стать реальностью в ближайшие годы", - написало "Северное побережье", опираясь на заявления баллотировавшихся в Ида-Вирумаа представителей различных партий на дне стратегии развития Ида-Вирумаа, состоявшемся за несколько дней до выборов в Рийгикогу 2019 года.

Весной 2018 года тогдашний министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон на встрече с ида-вирускими журналистами подтвердила, что строительство четырехполосного шоссе между Йыхви и Нарвой будет завершено примерно к 2025 году.

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