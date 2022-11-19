Партии дружно обвели ида-вируских избирателей вокруг пальца: четырехполосной дороги в ближайшее время не будет

Завершенная этим летом двухуровневая транспортная развязка в Силламяэ, вероятно, одна из последних крупных дорожно-строительных работ на шоссе между Йыхви и Нарвой, но ни одного километра четырехполосной дороги еще не готово.

Ведущие фигуры политических партий, баллотировавшиеся четыре года назад в Рийгикогу от Ида-Вирумаа, были единогласны в одном: до Нарвы должно пролегать если не четырехполосное, то хотя бы трехполосное новое шоссе. За четыре года не было построено ни одного километра такой дороги, и, наверное, не будет построено и в следующие четыре года, если почитать проект обновляемой государственной программы содержания дорог.