Принадлежащий Йыхвиской волости попечительский центр должен выплатить своему бывшему руководителю Артуру Сепперну около 23000 евро в качестве компенсации за незаконное увольнение.
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Суд присудил уволенному руководителю Йыхвиского попечительского центра Артуру Сепперну 23000 евро
Суд присудил уволенному руководителю Йыхвиского попечительского центра Артуру Сепперну 23000 евро
В соответствии с решением суда, которое пока не вступило в силу, целевое учреждение "Йыхвиский попечительский центр" должно выплатить Сепперну 20800 евро по основному иску и плюс к этому пару тысяч евро пени. Последняя сумма может вырасти, если попечительский центр не выплатит эти деньги, оспорит решение суда, но и в суде следующей инстанции проиграет. Вместе с социальным налогом попечительскому центру придется выложить около 30000 евро.