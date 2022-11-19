Суд присудил уволенному руководителю Йыхвиского попечительского центра Артуру Сепперну 23000 евро

В соответствии с решением суда, которое пока не вступило в силу, целевое учреждение "Йыхвиский попечительский центр" должно выплатить Сепперну 20800 евро по основному иску и плюс к этому пару тысяч евро пени. Последняя сумма может вырасти, если попечительский центр не выплатит эти деньги, оспорит решение суда, но и в суде следующей инстанции проиграет. Вместе с социальным налогом попечительскому центру придется выложить около 30000 евро.

Нынешний председатель совета Йыхвиского попечительского центра и помощник волостного старейшины Ингрид Спитц сказала, что совет еще не решил, смириться с решением суда или обжаловать его. Несколько лет назад Спитц и сама получила от волости компенсацию в размере годовой зарплаты, так как тогдашний волостной старейшина Мартин Репинский уволил ее с должности директора Йыхвиской библиотеки. В момент увольнения Сепперна Спитц не была еще председателем совета попечительского центра и помощником волостного старейшины.