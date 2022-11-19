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Пятиконечная звезда, спиленная с красного памятника в Люганузе, снова там появилась

Эрик Калда
, журналист
Пятиконечная звезда, спиленная с красного памятника в Люганузе, снова там появилась
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На памятнике в Люганузе таинственным образом снова появилась пропавшая пятиконечная звезда.
На памятнике в Люганузе таинственным образом снова появилась пропавшая пятиконечная звезда. Фото: db.esap.ee

Если еще месяц назад Люганузеское волостное управление было убеждено, что вопрос с одним из красных памятников на их территории решен в результате того, что весной кто-то спилил там советскую пятиконечную звезду, то теперь красную звезду туда кто-то вернул.

Нынешней весной в Идаскую префектуру было передано сообщение о преступлении: чья-то рука спилила пятиконечную звезду с красного памятника на братской могиле на Люганузеском кладбище. Полиция возбудила дело по статье об осквернении памяти умершего.

Пропавшая красная звезда снова появилась

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