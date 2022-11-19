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ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Пирет Хартман

Северное побережье
Пирет Хартман
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Пирет Хартман.
Пирет Хартман. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Если предыдущий генеральный директор Департамента охраны памятников старины Лийза Пакоста считала, что центр Силламяэ следует вычеркнуть из списка охраняемых государством объектов, то министр культуры Пирет Хартман, уроженка Ида-Вирумаа, в чьем подчинении находится Департамент охраны памятников старины, придерживается другого мнения.

Хартман, которая предстоящей весной планирует баллотироваться в Ида-Вирумаа по списку соцдемов на выборах в Рийгикогу, в настоящее время очень активна в уезде и высказывается обо всем, что может быть важно для местных жителей.

Что касается темы красных памятников, то она также не считает, что все советское наследие должно быть убрано из публичного пространства в свете войны в Украине.

Некоторые из этих советских символов она считает культурным наследием. "Мне хочется верить, что наша культура настолько сильна, что люди умеют видеть эти вещи в контексте и, скорее, смотреть в будущее и строить будущее", - сказала она на этой неделе в дискуссионной передаче "Postimees" и добавила, что то, что представляет культурную ценность, надо сохранить.

Вместе с тем можно задаться вопросом: а какая культурная ценность в символах, которые воздвигнуты советской властью в целях промывания мозгов и которые продолжает идеологически эксплуатировать путинский режим?

Часто бывает трудно провести четкую грань, где заканчивается идеология и начинается искусство или наоборот в случае с этими символами.

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