ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Политики, старайтесь все-таки обдумывать свои обещания

Просто это было понятное широкому кругу людей обещание. К тому же речь шла о долгожданной вещи, ведь разные партии обещали ее уже 10-15 лет. Тогдашний министр экономики Кадри Симсон даже лихо заявила, что в 2025 году это должно быть сделано.

Большой разгон, взятый для выполнения этого обещания, заглох, как у двигателя с протекающим топливным баком, уже через несколько недель после выборов. Если во время кампании о строительстве говорили твердо, то в коалиционном соглашении между Центристской партией, EKRE и "Isamaa" о нем написано было уже довольно туманно "поставим целью строительство четырехполосного шоссе". А во властных соглашениях следующих правительств уже и этого не было.

Довольно скоро после выборов стало известно, что к строительству четырехполосных дорог быстро приступить и невозможно, поскольку требующая времени предварительная работа - планировки, оценки влияния на окружающую среду и пр. - не выполнена. Когда же Департамент транспорта получил теперь от правительства соответствующие задания, то дорожное строительство опять же страшно подорожало, доля европейских финансовых поддержек уменьшилась до мизера, подступили разные кризисы, да и денег на это вообще-то нет.

Частично это понятно. Когда приходится выбирать, живя рядом с воинственным и кровожадным соседом, покупать средства ПВО или вложить сотни миллионов евро в четырехполосные шоссе, то предпочтение придется отдать первому.