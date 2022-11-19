В воскресенье EKRE первой из партий утвердит свой избирательный список к выборам в Рийгикогу. Другие партии тоже скоро сделают это, тем более что вопреки усилиям много новых или неожиданных имен никому привлечь опять не удалось.
Анвар Самост: Новых имен на выборах мало, больших идей тоже не видать
Сюрпризы для избирателей ограничиваются ротацией уже известных кандидатов между регионами, но и таких изменений не особо много. На месте первого номера Партии реформ в Тарту мы опять увидим Урмаса Клааса, список Центристской партии в Сааре-, Ляэне- и Хийумаа возглавит Яанус Карилайд, а список "Isamaa" в Ярва- и Вильяндимаа - Хелир-Валдор Сеэдер.
Самый большой, то есть Харью- и Рапламааский округ, станет еще на один мандат больше, но это все же не приведет баллотироваться там председателей всех партий. Очевидно, Мартина Хельме не прельщает перспектива уступить в прямом сравнении премьер-министру и председателю Партии реформ Кае Каллас.
В то же время поступило много сообщений о тех многоопытных политиках, которые на этих выборах выдвигаться больше не будут. Это Юри Луйк, Виктория Ладынская-Кубитс, Индрек Саар, Райнер Вакра, Кадри Симсон, Виктор Васильев, Марика Туус-Лаул, Мартин Репинский, Майлис Репс, Михаил Стальнухин, Кейт Пентус-Розиманнус, Андрус Ансип, Руубен Каалеп, Индрек Таранд. Участие Катри Райк в выборах под вопросом, как и Лийны Керсна. Сийм Каллас сначала сообщил, что баллотироваться не будет, но потом передумал. Некоторая неизвестность имеется также в случае Таави Рыйваса, Ааду Муста, Свена Сестера и Райво Аэга.
Таким образом, главные перестановки и будут связаны с освобождающимися позициями. Например, много лет баллотировавшегося в Нымме и Мустамяэ Урмаса Рейнсалу мы увидим теперь в роли кандидата в Харью- и Рапламаа.
"Любой мало-мальски компетентный человек, который знаком с отчетами о поступлениях в госбюджет, а также в курсе проблем составления госбюджета в последние годы, подтвердит, что реформы налоговой системы не избежать".
Анвар Самост, журналист
"Eesti 200" пообещала летом выйти с большим количеством кандидатов, являющихся новичками в политике, однако хорошо известных в Эстонии по другим сферам жизни. Но на самом деле таковых можно пересчитать по пальцам одной руки: Ирья Лутсар и Пеэтер Тали. В то же время ясно, что партия будет участвовать в выборах с полным списком из 125 кандидатов. Очевидно, это и является целью правых.
До утверждения предвыборной программы пока ни одна партия не дошла. Правление Партии реформ недавно одобрило знаковую по своей малой амбициозности главу финансирования в своей программе. А именно: партия, за десятилетия сделавшая финансовую политику своим главным козырем и имевшая в своих рядах большую часть бывших министров финансов, желает немного снизить ставку подоходного налога с частного лица и повысить не облагаемый подоходным налогом минимум до 700 евро. Последнее изменение не очень значительное, если учесть, что сейчас не облагаемый подоходным налогом минимум равен 500 евро, но с января повысится до 654 евро в месяц.
Юрген Лиги поспешил добавить к лаконичной налоговой главе пояснение, что призывы к налоговым дебатам на самом деле являются "эвфемизмом для повышения налогов, на которое Партия реформ не согласна". Частично это может быть даже правдой, однако любой мало-мальски компетентный человек, который знаком с отчетами о поступлениях в госбюджет, а также в курсе проблем составления госбюджета в последние годы, подтвердит, что реформы налоговой системы не избежать: либо в случае налогов на имущество, о чем ни одна партия перед выборами говорить не желает, либо в случае налогов на потребление.
Да что там говорить о налоговых ставках - в переделке нуждается закон о госбюджете, который, будучи ориентированным на результат, стал непрозрачным и нечитабельным. Тут имеется толстый слой иронии, ведь программную и в то же время резко критическую точку зрения на эту тему опубликовал в "Постимеэсе" один из многих бывших министров финансов-реформистов Айвар Сыэрд. К сожалению, у него немного слушателей в своей партии.
Партия реформ решила сделать главной темой на выборах безопасность, и на фоне войны в Украине это может оказаться компетентным выбором. В то же время до выборов еще более трех месяцев, люди уже далеко не так встревожены появлением непосредственной угрозы для Эстонии, и лозунги "Эстония тоже на войне!" раздражают все больше. Другие партии могут выбирать: последовать за самой популярной партией в главном вопросе выборов или все же говорить о росте цен, конкурентоспособности эстонской экономики, рабочих местах, энергетике и налогах.
Противопоставление себя партии EKRE вроде бы стало естественным ходом с точки зрения Партии реформ, но опять же - в течение трех оставшихся до выборов месяцев оно может стать некомфортным и даже порочащим.