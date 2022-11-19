Анвар Самост: Новых имен на выборах мало, больших идей тоже не видать

"Любой мало-мальски компетентный человек, который знаком с отчетами о поступлениях в госбюджет, а также в курсе проблем составления госбюджета в последние годы, подтвердит, что реформы налоговой системы не избежать". Анвар Самост, журналист

"Eesti 200" пообещала летом выйти с большим количеством кандидатов, являющихся новичками в политике, однако хорошо известных в Эстонии по другим сферам жизни. Но на самом деле таковых можно пересчитать по пальцам одной руки: Ирья Лутсар и Пеэтер Тали. В то же время ясно, что партия будет участвовать в выборах с полным списком из 125 кандидатов. Очевидно, это и является целью правых.

До утверждения предвыборной программы пока ни одна партия не дошла. Правление Партии реформ недавно одобрило знаковую по своей малой амбициозности главу финансирования в своей программе. А именно: партия, за десятилетия сделавшая финансовую политику своим главным козырем и имевшая в своих рядах большую часть бывших министров финансов, желает немного снизить ставку подоходного налога с частного лица и повысить не облагаемый подоходным налогом минимум до 700 евро. Последнее изменение не очень значительное, если учесть, что сейчас не облагаемый подоходным налогом минимум равен 500 евро, но с января повысится до 654 евро в месяц.