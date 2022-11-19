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Анвар Самост: Новых имен на выборах мало, больших идей тоже не видать

Анвар Самост
, журналист
Анвар Самост: Новых имен на выборах мало, больших идей тоже не видать
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Анвар Самост, журналист
Анвар Самост, журналист Фото: Erakogu

В воскресенье EKRE первой из партий утвердит свой избирательный список к выборам в Рийгикогу. Другие партии тоже скоро сделают это, тем более что вопреки усилиям много новых или неожиданных имен никому привлечь опять не удалось.

Сюрпризы для избирателей ограничиваются ротацией уже известных кандидатов между регионами, но и таких изменений не особо много. На месте первого номера Партии реформ в Тарту мы опять увидим Урмаса Клааса, список Центристской партии в Сааре-, Ляэне- и Хийумаа возглавит Яанус Карилайд, а список "Isamaa" в Ярва- и Вильяндимаа - Хелир-Валдор Сеэдер.

Самый большой, то есть Харью- и Рапламааский округ, станет еще на один мандат больше, но это все же не приведет баллотироваться там председателей всех партий. Очевидно, Мартина Хельме не прельщает перспектива уступить в прямом сравнении премьер-министру и председателю Партии реформ Кае Каллас.

В то же время поступило много сообщений о тех многоопытных политиках, которые на этих выборах выдвигаться больше не будут. Это Юри Луйк, Виктория Ладынская-Кубитс, Индрек Саар, Райнер Вакра, Кадри Симсон, Виктор Васильев, Марика Туус-Лаул, Мартин Репинский, Майлис Репс, Михаил Стальнухин, Кейт Пентус-Розиманнус, Андрус Ансип, Руубен Каалеп, Индрек Таранд. Участие Катри Райк в выборах под вопросом, как и Лийны Керсна. Сийм Каллас сначала сообщил, что баллотироваться не будет, но потом передумал. Некоторая неизвестность имеется также в случае Таави Рыйваса, Ааду Муста, Свена Сестера и Райво Аэга.

Таким образом, главные перестановки и будут связаны с освобождающимися позициями. Например, много лет баллотировавшегося в Нымме и Мустамяэ Урмаса Рейнсалу мы увидим теперь в роли кандидата в Харью- и Рапламаа. 

"Любой мало-мальски компетентный человек, который знаком с отчетами о поступлениях в госбюджет, а также в курсе проблем составления госбюджета в последние годы, подтвердит, что реформы налоговой системы не избежать".

Анвар Самост, журналист

"Eesti 200" пообещала летом выйти с большим количеством кандидатов, являющихся новичками в политике, однако хорошо известных в Эстонии по другим сферам жизни. Но на самом деле таковых можно пересчитать по пальцам одной руки: Ирья Лутсар и Пеэтер Тали. В то же время ясно, что партия будет участвовать в выборах с полным списком из 125 кандидатов. Очевидно, это и является целью правых.

До утверждения предвыборной программы пока ни одна партия не дошла. Правление Партии реформ недавно одобрило знаковую по своей малой амбициозности главу финансирования в своей программе. А именно: партия, за десятилетия сделавшая финансовую политику своим главным козырем и имевшая в своих рядах большую часть бывших министров финансов, желает немного снизить ставку подоходного налога с частного лица и повысить не облагаемый подоходным налогом минимум до 700 евро. Последнее изменение не очень значительное, если учесть, что сейчас не облагаемый подоходным налогом минимум равен 500 евро, но с января повысится до 654 евро в месяц.

Юрген Лиги поспешил добавить к лаконичной налоговой главе пояснение, что призывы к налоговым дебатам на самом деле являются "эвфемизмом для повышения налогов, на которое Партия реформ не согласна". Частично это может быть даже правдой, однако любой мало-мальски компетентный человек, который знаком с отчетами о поступлениях в госбюджет, а также в курсе проблем составления госбюджета в последние годы, подтвердит, что реформы налоговой системы не избежать: либо в случае налогов на имущество, о чем ни одна партия перед выборами говорить не желает, либо в случае налогов на потребление.

Да что там говорить о налоговых ставках - в переделке нуждается закон о госбюджете, который, будучи ориентированным на результат, стал непрозрачным и нечитабельным. Тут имеется толстый слой иронии, ведь программную и в то же время резко критическую точку зрения на эту тему опубликовал в "Постимеэсе" один из многих бывших министров финансов-реформистов Айвар Сыэрд. К сожалению, у него немного слушателей в своей партии.

Партия реформ решила сделать главной темой на выборах безопасность, и на фоне войны в Украине это может оказаться компетентным выбором. В то же время до выборов еще более трех месяцев, люди уже далеко не так встревожены появлением непосредственной угрозы для Эстонии, и лозунги "Эстония тоже на войне!" раздражают все больше. Другие партии могут выбирать: последовать за самой популярной партией в главном вопросе выборов или все же говорить о росте цен, конкурентоспособности эстонской экономики, рабочих местах, энергетике и налогах.

Противопоставление себя партии EKRE вроде бы стало естественным ходом с точки зрения Партии реформ, но опять же - в течение трех оставшихся до выборов месяцев оно может стать некомфортным и даже порочащим.

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