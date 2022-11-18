Кая Каллас встретился с премьер-министром Косово Альбином Куртом

Премьер-министр Кая Каллас рассказала на сегодняшней встрече с премьер-министром Косово Альбином Куртом о ситуации на Западных Балканах, российской агрессии в Украине и ее последствиях, а также двусторонних отношениях. По словам премьер-министра Кая Каллас, на встрече обсуждался опыт Эстонии в построении демократии. «У нас есть большой ценный опыт, которым мы можем поделиться, особенно в области электронного управления и построения верховенства права. Строительство демократии — это непрерывный процесс, и Эстония также занимается этим каждый день», — заявила Каллас. Премьер-министр добавил, что рад видеть, что у нас очень хорошие отношения и что мы практически сотрудничаем с Косово. «Эстонские эксперты, например, помогают в подготовке стратегии электронного государства Косово. Следующий шаг — реализация стратегии», — сказала Каллас. Премьер-министр Каллас подтвердил на встрече, что Эстония полностью поддерживает Косово на пути европейской интеграции. «Эстония уже давно поддерживает безвизовый режим Косово с Европейским союзом, и мы надеемся, что это скоро будет достигнуто», — сказала Каллас. «Близкие и хорошие отношения между Европейским Союзом и странами Западных Балкан стали еще более важными в нынешней ситуации с безопасностью. Агрессия России касается всех нас. Его последствия выходят далеко за пределы Украины. Страны Западных Балкан хорошо знают, как Россия уже давно пытается дестабилизировать ситуацию в регионе», — сказала Каллас. "Мы скоро встретимся на саммите ЕС-Западные Балканы в Тиране. Этим саммитом мы посылаем мощный сигнал поддержки: ЕС — это близкий друг, на которого могут положиться страны Западных Балкан», — добавила она. Премьер-министр Каллас также похвалила премьер-министра Косово за решительную поддержку Косово Украины. «Косово присоединилось ко всем санкциям, введенным Евросоюзом в отношении России, оказало гуманитарную помощь Украине и предоставило убежище украинским беженцам войны», — сказала она. Каллас подчеркнула, что в интересах всех нас прекратить российскую агрессию в Украине. «Однако агрессор не остановится, пока его не остановят. Для этого мы должны продолжать поддерживать Украину — предоставляя больше военной помощи, гуманитарной помощи и финансовой поддержки. Это путь к миру", - пояснила она. «Кроме того, свободный мир должен встать на защиту российских преступлений агрессии, преступлений против человечности и возможного геноцида. Россия должна компенсировать нанесенный войной ущерб. Кремль должен заплатить за каждое разрушенное здание, за каждую разрушенную дорогу и мост», — добавила она.