Tехника подвела, Аувереская электростанция будет запущена на следующей неделе

"В этом году мы выполнили на электростанции Аувере сразу три большие работы. Мы провели ежегодное техническое обслуживание, осуществили модернизацию и обновили систему подачи топлива. На проведение технического обслуживания и модернизацию было запланировано 45 дней. Объемы технического обслуживания и ремонтных работ немного увеличились, поэтому электростанция будет запущена не на этой, а на следующей неделе", - сказал Вайнола радионовостям ERR.

"Техника есть техника, поэтому такие сбои на несколько дней, конечно, могут случаться. Посмотрите хотя бы на АЭС "Олкилуото-3", запуск которой неоднократно откладывался", - добавил Вайнола.

По словам Вайнола, возвращение Аувереской электростанции в эксплуатацию не снизит биржевые цены на электроэнергию. "Средние цены по всему Балтийскому региону и Финляндии были в одном ценовом диапазоне, и это уже на самом деле очень большой рынок. Так что скорее всего цена не снизится, - отметил Вайнола.

По словам Вайнола, спрос на производственные мощности очень высокий. "Я посмотрел наши цифры за десять месяцев и сравнил их с прошлогодними показателями: если за 10 месяцев прошлого года Enefit Power произвел 2,9 тераватт-часов электроэнергии, то за десять месяцев этого года произведено уже 4,2 тераватт-часов", - сказал Вайнола.