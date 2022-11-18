Руководитель компании Enefit Power Андрес Вайнола сообщил, что из-за увеличения объемов ремонтных работ Аувереская электростанция будет запущена не на этой, как сообщалось ранее, а на следующей неделе, пишет rus.err.ee.
Tехника подвела, Аувереская электростанция будет запущена на следующей неделе
"В этом году мы выполнили на электростанции Аувере сразу три большие работы. Мы провели ежегодное техническое обслуживание, осуществили модернизацию и обновили систему подачи топлива. На проведение технического обслуживания и модернизацию было запланировано 45 дней. Объемы технического обслуживания и ремонтных работ немного увеличились, поэтому электростанция будет запущена не на этой, а на следующей неделе", - сказал Вайнола радионовостям ERR.
"Техника есть техника, поэтому такие сбои на несколько дней, конечно, могут случаться. Посмотрите хотя бы на АЭС "Олкилуото-3", запуск которой неоднократно откладывался", - добавил Вайнола.
По словам Вайнола, возвращение Аувереской электростанции в эксплуатацию не снизит биржевые цены на электроэнергию. "Средние цены по всему Балтийскому региону и Финляндии были в одном ценовом диапазоне, и это уже на самом деле очень большой рынок. Так что скорее всего цена не снизится, - отметил Вайнола.
По словам Вайнола, спрос на производственные мощности очень высокий. "Я посмотрел наши цифры за десять месяцев и сравнил их с прошлогодними показателями: если за 10 месяцев прошлого года Enefit Power произвел 2,9 тераватт-часов электроэнергии, то за десять месяцев этого года произведено уже 4,2 тераватт-часов", - сказал Вайнола.
"Спрос на рынке действительно был выше, и прежде всего потому, что газовые электростанции не смогли вписаться в рынок из-за высокой цены на природный газ. Но это не оказало существенного влияния на рыночную цену", - отметил он.
Вайнола не уточнил, какое сырье будет использоваться для производства электроэнергии на Аувереской электростанции, но отметил возможность использования гибких топливных смесей. "Какую топливную смесь мы будем использовать в том или ином производственном блоке, является нашей коммерческой тайной. Все мы понимаем, что в определенный период рынку нужно будет предложить максимальную мощность - в этом случае на старые блоки будет направлен и полукоксовый газ, что позволит производить гораздо больше электроэнергии", - сказал Вайнола.
Enefit Power также подал в Департамент конкуренции ходатайство об изменении цены на универсальную услугу. "Сегодняшняя цена универсальной услуги не покрывает наши производственные затраты, и всего несколько дней назад мы представили Департаменту конкуренции дополнительные данные для анализа", - сказал Вайнола.
В настоящее время цена универсальной услуги электроснабжения для бытовых потребителей составляет 19,24 цента за кВт⋅ч, с государственной компенсацией цена составляет 13,24 цента за кВт⋅ч.