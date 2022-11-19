Одна машина въехала в другую

Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале нарвской улицы Кадастику 18 ноября в 16.45. Автомобиль "Volvo V70" под управлением 36-летнего водителя, въехал в "Kia Ceed", за рулем которого был 38-летний мужчина.