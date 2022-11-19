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Одна машина въехала в другую

Северное побережье
Одна машина въехала в другую
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Машина после дорожно-транспортного происшествия.
Машина после дорожно-транспортного происшествия. Фото: Tairo Lutter

В Нарве легковой автомобиль врезался во второй сзади, отчего водитель первого оказался в больнице.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале нарвской улицы Кадастику 18 ноября в 16.45. Автомобиль "Volvo V70" под управлением 36-летнего водителя, въехал в "Kia Ceed", за рулем которого был 38-летний мужчина.

Как сообщила полиция, водителя "Kia" доставили в Нарвскую больницу на проверку здоровья после столкновения машин.

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