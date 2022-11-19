ERR: прокремлевские киберпреступники атаковали "Eesti Energia"

Руководитель отдела коммерческих и информационных технологий "Eesti Energia" Ильмар Кяэр сказал ERR, что данные клиентов и ИТ-системы концерна защищены. "Атака успешно отражена, проблема решается совместно с партнерами, работа клиентских каналов будет восстановлена ​при первой возможности. Приносим извинения за возможные неудобства".

Руководитель отдела CERT-EE по работе с киберинцидентами Департамента государственной инфосистемы Тыну Таммер сообщил, что в 10.14 утра в субботу они обнаружили, что услуги пяти эстонских компаний начали работать со сбоями. Среди них была и "Eesti Energia".

Таммер сказал, что преступники нацелились также на Министерство экономики и коммуникаций, Банк Эстонии и EAS, а также на сайт одной частной компании.

Хотя подверглись атаке сайты организаций, по словам Таммера, также может быть нарушено оказание некоторых услуг. "Мы общаемся с партнерами и сторонами, подвергшимися атаке, и предлагаем собственные советы и поддержку. Мы следим за ситуацией и готовы внести свой вклад в дальнейшее разрешение киберинцидентов. Текущие атаки крупные, но не такие масштабные и объемные, как те, которые обрушились на Эстонию этой весной и летом. Несмотря на это, последствия атаки могут быть очень масштабными в зависимости от цели", - сказал Таммер.