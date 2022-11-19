Мирное расставание: семейный медиатор помогает склеить новую мозаику из осколков брака

После развода часто создаются новые семейные модели. "Да, стороны могут видеть себя в этой модели по-разному", - говорит со знанием дела семейный медиатор Кай. А то, как себя видят стороны, помогают определить констелляционные (расстановочные) фигурки. Семейный медиатор Дагне просит родителей с помощью этих фигурок описать текущую ситуацию. Как должно проходить общение между родителями, как удержать в фокусе интересы ребенка. Фигурки дают хорошее представление о том, как должна выглядеть в будущем семейная система, когда в поле зрения окажутся новые спутники жизни и создастся так называемая "лоскутная" семья.

Для многих семей самым трудным становится именно первый шаг, чтобы на минутку отставить противоречия в сторону и прийти на семейную медиацию вместе. Сами семейные примирители признают, что когда родители на первом сеансе преодолевают ощущения неудобства, то зачастую они оказываются удивлены, насколько схоже в действительности они видят ситуацию и то, как она на них влияет. Переговоры и учет мнения ребенка приводят в результате к тому, что родители заключают письменное соглашение о родительстве и сотрудничестве, в котором оговариваются такие темы, как постоянное место жительства ребенка, детский сад или школа, занятия по интересам, пребывание за границей и тому подобное.

Сложные времена не длятся вечно, но когда начинаешь решать свои проблемы, они часто проходят быстрее.