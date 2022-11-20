Алутагузеская волостная управа утвердила детальную планировку строительства рядом с Васкнарвским портом коммерческого здания.
Рядом с Васкнарвским портом может появиться трехэтажное здание
Рядом с Васкнарвским портом может появиться трехэтажное здание
Детальная планировка позволяет возвести одно трехэтажное здание с площадью застройки до 500 кв. метров.
Допустимая высота здания составляет до 8 метров. При составлении строительного проекта следует учесть риск повышения уровня воды и необходимость очистки системы бун, пишет ERR.
Детальная планировка принадлежит частному предприятию Kolmas Muul.
"В будущем это здание могло бы обслуживать посетителей порта и Васкнарвы. Речь идет лишь о планировке, о строительстве пока говорить рано", – сообщил rus.err.ee член правления Kolmas Muul Таави Вогт.