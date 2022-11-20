Рядом с Васкнарвским портом может появиться трехэтажное здание

Допустимая высота здания составляет до 8 метров. При составлении строительного проекта следует учесть риск повышения уровня воды и необходимость очистки системы бун, пишет ERR.

"В будущем это здание могло бы обслуживать посетителей порта и Васкнарвы. Речь идет лишь о планировке, о строительстве пока говорить рано", – сообщил rus.err.ee член правления Kolmas Muul Таави Вогт.