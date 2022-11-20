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Рядом с Васкнарвским портом может появиться трехэтажное здание

Эрик Калда
Рядом с Васкнарвским портом может появиться трехэтажное здание
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Васкнарвский порт.
Васкнарвский порт. Фото: Матти Кямяря

Алутагузеская волостная управа утвердила детальную планировку строительства рядом с Васкнарвским портом коммерческого здания.

Детальная планировка позволяет возвести одно трехэтажное здание с площадью застройки до 500 кв. метров.

Допустимая высота здания составляет до 8 метров. При составлении строительного проекта следует учесть риск повышения уровня воды и необходимость очистки системы бун, пишет ERR.

Детальная планировка принадлежит частному предприятию Kolmas Muul.

"В будущем это здание могло бы обслуживать посетителей порта и Васкнарвы. Речь идет лишь о планировке, о строительстве пока говорить рано", – сообщил rus.err.ee член правления Kolmas Muul Таави Вогт.

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