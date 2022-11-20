МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 20.11-24.11 ⟩ Куда пойти в Ида-Вирумаа в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Воскресенье, 20 ноября

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "С песней по жизни", концерт, посвященный 70-летию женского хора "Лада". Дирижер Лидия Брагина, аккомпаниатор Инна Бадина. Гости программы: хор "Эха" (Вильянди), хор "Святогор" (Нарва), хоры "Зоренька" и "Реченька" (клуб "Ахтме"), фольклорный ансамбль "Калина красная" (Мяэтагузе), хор им. Г. Бутузова (Кивиыли). Вход свободный.

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "100% Narva", постановка театра "Rimini Protokoll".

Понедельник, 21 ноября

* В Йыхвиском концертном доме в 13.00 - "U-Tube", молодежная постановка творческого объединения "Temufi". Рекомендуется начиная с 6-го класса. Билет - 16 евро.

Вторник, 22 ноября

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки работ Светланы Петровой: ретроспективная юбилейная выставка 2002-2022 годов, живопись, иконопись и графика.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Glenn Miller Orchestra". В репертуаре оркестра джазовые произведения выдающихся композиторов 1930-1950-х годов. Билет - 19,20-37,95 евро.

Четверг, 24 ноября

* В Кохтла-Ярвеской гимназии в кафе "Koht 37", расположенном в атриуме, с 17.00 до 19.00 - вечер украинской культуры.

* В Ийзакуской библиотеке в 17.00 - вечер украинской культуры. Украинская музыка и размышления. Презентация книги Вирве Осила "Noppeid". Возможность купить сборник стихов по цене 20 евро. Поможем украинцам пережить холодную зиму: собираем теплые носки, шапки, шарфы.

СПОРТ

Воскресенье, 20 ноября

* В Доме спорта Майдлаской основной школы в 12.00 - народная лига по баскетболу: "Lüganuse" - "Alutaguse".

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - этап Ийзакуской викторины.