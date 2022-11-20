Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 20 по 24 ноября.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 20.11-24.11 ⟩ Куда пойти в Ида-Вирумаа в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Воскресенье, 20 ноября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "С песней по жизни", концерт, посвященный 70-летию женского хора "Лада". Дирижер Лидия Брагина, аккомпаниатор Инна Бадина. Гости программы: хор "Эха" (Вильянди), хор "Святогор" (Нарва), хоры "Зоренька" и "Реченька" (клуб "Ахтме"), фольклорный ансамбль "Калина красная" (Мяэтагузе), хор им. Г. Бутузова (Кивиыли). Вход свободный.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "100% Narva", постановка театра "Rimini Protokoll".
Понедельник, 21 ноября
* В Йыхвиском концертном доме в 13.00 - "U-Tube", молодежная постановка творческого объединения "Temufi". Рекомендуется начиная с 6-го класса. Билет - 16 евро.
Вторник, 22 ноября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки работ Светланы Петровой: ретроспективная юбилейная выставка 2002-2022 годов, живопись, иконопись и графика.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Glenn Miller Orchestra". В репертуаре оркестра джазовые произведения выдающихся композиторов 1930-1950-х годов. Билет - 19,20-37,95 евро.
Четверг, 24 ноября
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в кафе "Koht 37", расположенном в атриуме, с 17.00 до 19.00 - вечер украинской культуры.
* В Ийзакуской библиотеке в 17.00 - вечер украинской культуры. Украинская музыка и размышления. Презентация книги Вирве Осила "Noppeid". Возможность купить сборник стихов по цене 20 евро. Поможем украинцам пережить холодную зиму: собираем теплые носки, шапки, шарфы.
СПОРТ
Воскресенье, 20 ноября
* В Доме спорта Майдлаской основной школы в 12.00 - народная лига по баскетболу: "Lüganuse" - "Alutaguse".
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - этап Ийзакуской викторины.
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 14.00 - народная лига по баскетболу: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Sillamäe gümnaasium"/"Kalev".
* В Нарвском ледовом холле в 15.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - ХК "Kurbads" (Рига).
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - "Narva United FC II".
Четверг, 24 ноября
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 20.00 - чемпионат Ляэне-Вирумаа по баскетболу: "Alutaguse" - "RSK Sportkunda".
РАЗНОЕ
Среда, 23 ноября
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - встреча силламяэского клуба общения Нарвского дома эстонского языка.
* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры с 18.00 до 20.00 - дискуссия "Мой Ида-Вирумаа" (на русском языке). В дискуссионном вечере, посвященном Дню гражданина, участие принимают певица Таня Михайлова-Саар, вице-канцлер МВД Райво Кюйт, руководитель Нарвского дома эстонского языка Анна Фарафонова. Дискуссию ведет Юлия Родина. Регистрация до 22 ноября. Информация: Юлия Родина, julia.rodina@gmail.com.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - "Игры науки и искусства": серия душевного здоровья приглашает на интерактивный концерт. Музыкальный терапевт и музыканты отправят в путешествие для поддержания внутреннего баланса. Музыкальную терапию предложат доктор Алисе Пехк, Танель-Эйко Новиков (маримба), Карл Йоханн Латтикас (вибрафон) и Хелен Локута (сопрано). Прозвучат произведения Клода Дебюсси, Гии Канчели и Филипа Гласса, а также импровизации. Концерт-мастерская включает в себя музыкальное путешествие воображения с дополнительными творческими занятиями. Билет - 10-15 евро.