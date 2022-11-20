В Йыхви пройдет лотерея для увеличения числа жителей

- Мы, конечно, не хотим переманивать жителей у наших соседей, - сказал ранее "Северному побережью" член волостного собрания Иво Окас, представивший проект. Однако, по его словам, в Йыхви, несомненно, немало людей, которые живут здесь большую часть времени, но не зарегистрировали свое место жительства в Йыхви.

- Человек по натуре ленив, и цель кампании - побудить, например, тех людей, которые ездят сюда из других мест на работу на пять дней, а также пользуются здешними услугами, зарегистрировать свое место жительства, чтобы их подоходный налог поступал в бюджет Йыхви, - сказал Окас.

Согласно плану, в течение декабря будет организована кампания по регистрации в качестве жителя Йыхвиской волости "с целью упорядочения данных о месте жительства и добавления новых жителей", в ходе которой будут разыграны призы. Призовой фонд составляет 3000 евро.

Кампания организована в два этапа. В первую очередь в ней смогут участвовать те жители Йыхви, которые не были жителями Йыхви до 1 декабря, но прописались в Йыхви до 1 января. А на втором этапе в розыгрыше примут участие все жители Йыхви, зарегистрированные до кампании.

"Для того чтобы жители Йыхвиской волости привели свои данные о местожительстве в соответствие с действительностью, необходима определенная мотивация, - говорится в пояснительной записке к законопроекту и добавляется, что такая мотивация является стандартной практикой. - Например, волость Отепяэ разыграла 3x500 евро среди всех, кто зарегистрировался в период кампании, волость Харку - 5 смартфонов "Apple iPhone 13", волость Ныо - 5x300 евро, а также по 100 евро каждому зарегистрировавшемуся, волость Валга - 3х300 евро. Есть и другие примеры", - говорится в пояснительной записке.

В 2017 году, перед административной реформой, кампания по увеличению количества жителей также была организована в Вайвара и Нарва-Йыэсуу, где среди прописанных жителей разыгрывался автомобиль.