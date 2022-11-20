Жители Сомпа жалуются на плохое качество питьевой воды

В обращении жителей сообщается, что что содержание железа в пробе воды, взятой на улице Тулика, превышает норму до 20 раз.

По словам жителей, они также обращались в Järve Biopuruhas для решения проблемы, но все меры, например, промывка трубопровода, дали лишь временный результат.

Согласно заявлению, водопроводу в Сомпа уже более 60 лет, но заменена только его маленькая часть.