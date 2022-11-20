Жители городской части Сомпа обратились в горуправу с письмом, в котором заявили, что им приходится потреблять воду, не соответствующую нормам, и хотят, чтобы город заменил амортизированные трассы.
Жители Сомпа жалуются на плохое качество питьевой воды
Жители Сомпа жалуются на плохое качество питьевой воды
В обращении жителей сообщается, что что содержание железа в пробе воды, взятой на улице Тулика, превышает норму до 20 раз.
По словам жителей, они также обращались в Järve Biopuruhas для решения проблемы, но все меры, например, промывка трубопровода, дали лишь временный результат.
Согласно заявлению, водопроводу в Сомпа уже более 60 лет, но заменена только его маленькая часть.
Жители хотят знать, почему водопровод в Сомпа не обновляли с 2014 года и почему жителям улицы Тулика приходится пользоваться некачественной водой.
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