Вс, 20.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Жители Сомпа жалуются на плохое качество питьевой воды

Эрик Калда
Жители Сомпа жалуются на плохое качество питьевой воды
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
В Сомпа водопровод изношен, поскольку ему более 60 лет.
В Сомпа водопровод изношен, поскольку ему более 60 лет. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Жители городской части Сомпа обратились в горуправу с письмом, в котором заявили, что им приходится потреблять воду, не соответствующую нормам, и хотят, чтобы город заменил амортизированные трассы.

 В обращении жителей сообщается, что что содержание железа в пробе воды, взятой на улице Тулика, превышает норму до 20 раз.

По словам жителей, они также обращались в Järve Biopuruhas для решения проблемы, но все меры, например, промывка трубопровода, дали лишь временный результат.

Согласно заявлению, водопроводу в Сомпа уже более 60 лет, но заменена только его маленькая часть.

Жители хотят знать, почему водопровод в Сомпа не обновляли с 2014 года и почему жителям улицы Тулика приходится пользоваться некачественной водой.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх