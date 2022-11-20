Член Рийгигогу похвалил мэра Нарвы Катри Райк, которую партия ждет на выборы

"Я Катри лично сказал, что меня порадовала бы новость о том, что она согласилась баллотироваться в Рийгикогу в списке соцдемов", - отметил Кальюлайд в разговоре с корреспондентом rus.err.ee.

"Но я ее понимаю. В Нарве Катри Райк занимается серьезными вопросами. Если сравнить нарвскую политику с тем, что происходит на Тоомпеа, то у нас здесь детский сад. Все очень просто и понятно. Нарвская политика - это другой уровень. Чтобы уметь там справляться, нужно иметь высший политический пилотаж", - добавил Раймонд Кальюлайд.

"Я желаю Катри всяческих успехов, но все же надеюсь, что она будет баллотироваться в Рийгикогу. Она поможет партии, в том числе своим авторитетом", - заключил депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд.