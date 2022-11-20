Депутат Рийгикогу, социал-демократ Раймонд Кальюлайд будет рад, если мэр Нарвы Катри Райк все же усилит предвыборный список соцдемов на мартовских парламентских выборах.
Член Рийгигогу похвалил мэра Нарвы Катри Райк, которую партия ждет на выборы
"Я Катри лично сказал, что меня порадовала бы новость о том, что она согласилась баллотироваться в Рийгикогу в списке соцдемов", - отметил Кальюлайд в разговоре с корреспондентом rus.err.ee.
"Но я ее понимаю. В Нарве Катри Райк занимается серьезными вопросами. Если сравнить нарвскую политику с тем, что происходит на Тоомпеа, то у нас здесь детский сад. Все очень просто и понятно. Нарвская политика - это другой уровень. Чтобы уметь там справляться, нужно иметь высший политический пилотаж", - добавил Раймонд Кальюлайд.
"Я желаю Катри всяческих успехов, но все же надеюсь, что она будет баллотироваться в Рийгикогу. Она поможет партии, в том числе своим авторитетом", - заключил депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд.
В четверг Катри Райк пообещала, что на следующей неделе она выступит с заявлением на тему своего участия в выборах.