Старейшина Йыхви обвиняется в незаконных действиях в связи с инцидентом в душевой спортшколы

Наумкин утверждает в своем запросе, что в октябре этого года "весь Ида-Вирумаа стал свидетелем скандального инцидента, произошедшего в душевой нашей Йыхвиской спортшколы".

"Каким-то необъяснимым образом попался на глаза ее бывший директор Тоомас Ныммисте в неприятной ситуации.

Речь идет либо о случайном, либо о намеренном посещении женской душевой в тот момент, когда там находилась молодая женщина, как вы все понимаете - обнаженная.

По данному факту была подана жалоба волостному старейшине Марис Тоомель, так как спортивная школа является муниципальным учреждением", - пишет Наумкин в своем запросе.

По его словам, вместо внутреннего расследования волостной старейшина Марис Тоомель решила "видимо, спасти своего бывшего однопартийца от скандала и посоветовал Тоомасу Ныммисте "по-тихому", написав заявление по собственному желанию, подать в отставку и не доводить дело до суда или полиции".