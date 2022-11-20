Депутат Йыхвиского волостного собрания от оппозиции центрист Алексей Наумкин обвиняет старейшину Йыхвиской волости Марис Тоомель в незаконных действиях в связи со случаем, когда бывший руководитель Йыхвиской спортивной школы зашел в женскую душевую, когда там находился человек.
Старейшина Йыхви обвиняется в незаконных действиях в связи с инцидентом в душевой спортшколы
Наумкин утверждает в своем запросе, что в октябре этого года "весь Ида-Вирумаа стал свидетелем скандального инцидента, произошедшего в душевой нашей Йыхвиской спортшколы".
"Каким-то необъяснимым образом попался на глаза ее бывший директор Тоомас Ныммисте в неприятной ситуации.
Речь идет либо о случайном, либо о намеренном посещении женской душевой в тот момент, когда там находилась молодая женщина, как вы все понимаете - обнаженная.
По данному факту была подана жалоба волостному старейшине Марис Тоомель, так как спортивная школа является муниципальным учреждением", - пишет Наумкин в своем запросе.
По его словам, вместо внутреннего расследования волостной старейшина Марис Тоомель решила "видимо, спасти своего бывшего однопартийца от скандала и посоветовал Тоомасу Ныммисте "по-тихому", написав заявление по собственному желанию, подать в отставку и не доводить дело до суда или полиции".
По словам Наумкина, Тоомель при решении проблемы пошла "незаконным путем", и он хочет знать, почему Тоомель не обратилась в полицию. Наумкин также спрашивает у старейшины, извинилась ли она лично перед пострадавшей и могут ли родители быть уверены, что их дети находятся в безопасности в спортшколе и других муниципальных учреждениях. Депутат также хочет знать, что сделала старейшина, чтобы подобные инциденты больше не повторялись.